Kızıl Goncalar'daki o sahne sosyal medyayı salladı! Mira ve Cüneyd arasındaki 'Ramazan' diyaloğu gündem oldu

Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesi ile büyük ses getiren Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı dizide bu defa Mert Yazıcıoğlu ile Nefise Esma Yılmaz'ın bir sahnesi gündem oldu.

Olayların hız kesmeden geliştiği Kızıl Goncalar'ın son bölümünde izleyiciyi güldüren bir sahne ekrana getirildi.

Cüneyd'e bir şeyler ısmarlamak isteyen Mira'nın İslamiyetle tanışması adeta gülümsetti. Dizide Mira, Cüneyd'e 'Bir şeyler ısmarlayayım çay kahve?' diye sordu.

Cüneyd ise 'Ramazan' diye yanıt verdi. Bu sorunun üzerine Mira 'Ramazan kim?' diye sordu.

Cüneyd ise 'Recep, Şaban' diye yanıt verdi. Mira ise 'Onlara da mı çay ısmarlayayım?' diyerek yanıt verdi.

O SAHNEYE YORUM YAĞDI

Bu sahne kısa sürede gündem oldu. Sosyal medayada; 'Tam Kıvılcım'ın kızı olacakmış', 'Çok komik bir sahneydi', 'Güldüren bir sahne oldu' gibi yorumlar yapıldı.