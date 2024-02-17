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  4. Canlı yayındaki soru Yusuf Kavaklı'yı çıldırttı! Nur Viral, Yusuf Güney'i hatırlatınca... 'Benim de kulağıma üflüyorlar...'

Canlı yayındaki soru Yusuf Kavaklı'yı çıldırttı! Nur Viral, Yusuf Güney'i hatırlatınca... 'Benim de kulağıma üflüyorlar...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 10:48 | Son Güncelleme:
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Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Bazı günler ünlü sunucuya emekli müftü Yusuf Kavaklı eşlik ediyor ve izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyor. Bu defa öyle bir soru geldi ki Yusuf Kavaklı çok sinirlendi. Nur Viral, Yusuf Güney'i hatırlatınca canlı yayında ilginç anlar yaşandı.

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına gelen sorular sosyal medyada gündem oluyor.

Youtube

CANLI YAYINDA İLGİNÇ ANLAR

Emekli müftü Yusuf Kavaklı'nın konuk olduğu son bölüme öyle bir soru geldi ki canlı yayında ilginç anlar yaşandı.
Canlı yayında bir izleyici 'Kocam her gece astral seyahate çıktığını söylüyor. Astral seyahatin dinimizde yeri var mı? diye sordu.
Yusuf Kavaklı bu soruya 'Yok öyle bir şey. İslamda yok. Sadece rüya görürsün' diye yanıt verdi.

YUSUF GÜNEY'İ HATIRLATTI...

YUSUF GÜNEY'İ HATIRLATTI...
Nur Viral ise 'Bunu yapanlar var. Yusuf Güney'i biliyorsunuz. O hep astral seyahate çıktığını söylüyor mesela' diyince Kavaklı çok sinirlendi ve 'Kafanı yorma ya İslam öyle saçma sapan şeylerle uğraşmaz' diyerek yanıt verdi.
Canlı yayına Yusuf Güney'in astral seyahate çıktığını anlattığı bir röportajı da getirildi.
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Yusuf Güney Nur Viral Yusuf Kavaklı ele
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