Canlı yayındaki soru Yusuf Kavaklı'yı çıldırttı! Nur Viral, Yusuf Güney'i hatırlatınca... 'Benim de kulağıma üflüyorlar...'

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına gelen sorular sosyal medyada gündem oluyor.



CANLI YAYINDA İLGİNÇ ANLAR

Emekli müftü Yusuf Kavaklı'nın konuk olduğu son bölüme öyle bir soru geldi ki canlı yayında ilginç anlar yaşandı.

Canlı yayında bir izleyici 'Kocam her gece astral seyahate çıktığını söylüyor. Astral seyahatin dinimizde yeri var mı? diye sordu.

Yusuf Kavaklı bu soruya 'Yok öyle bir şey. İslamda yok. Sadece rüya görürsün' diye yanıt verdi.

YUSUF GÜNEY'İ HATIRLATTI... Nur Viral ise 'Bunu yapanlar var. Yusuf Güney'i biliyorsunuz. O hep astral seyahate çıktığını söylüyor mesela' diyince Kavaklı çok sinirlendi ve 'Kafanı yorma ya İslam öyle saçma sapan şeylerle uğraşmaz' diyerek yanıt verdi.