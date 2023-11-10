Cansu Dere, Şahsiyet dizisinin galasında iddialı tarzıyla dikkat çekti! Mimikleri gözden kaçmadı

Ezel, Sıla ve son olarak da Sadakatsiz dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Cansu Dere tarzıyla her zaman adından söz ettiren bir isim. Gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışan Cansu Dere Şahsiyet 2. sezon galasında ortaya çıktı.



