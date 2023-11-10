Cansu Dere, Şahsiyet dizisinin galasında iddialı tarzıyla dikkat çekti! Mimikleri gözden kaçmadı

Ezel, Sıla ve son olarak da Sadakatsiz dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Cansu Dere tarzıyla her zaman adından söz ettiren bir isim. Gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışan Cansu Dere Şahsiyet 2. sezon galasında ortaya çıktı.
Haluk Bilginer, Erdal Özyağcılar, Şebnem Bozoklu gibi ünlü isimlerin rol aldığı ve 13 Kasım'da ikinci sezonu yayınlanacak olan dizisi Şahsiyet'in galasına katılan Cansu Dere galada iddialı süper mini tarzıyla büyük beğeni topladı.
Galada Cansu Dere poz verirken en uçta kaldı. Kenarda kalan Cansu Dere'nin açıklamalar boyuncu mimikleri, sıkılmış halleri gözlerden kaçmadı ve sosyal medyanın da diline düştü.
Kenarda kaldığı için rahatsız olduğu düşünülen Cansu Dere'nin mimikleri sosyal medyada konuşulurken oyuncunun kenarda kalmasının saçma olduğunu düşünen hayranları da yok değil.
Cansu Dere bu mimikleriyle gündem olurken gecenin ilerleyen saatlerindeki eğlencede ise sahneye çıkarak kurtlarını döktü.