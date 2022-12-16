Cansu Özbay gözyaşlarını tutamadı! Zehra Güneş araya girdi ve ''Sakin ol ve sadece nefes al...''

Vakıfbank, dünya şampiyonluğu ünvanını korumak için çıktığı maçta talihsiz bir olay yaşandı. Dünya Şampiyonası B Grubu’nda ikinci maçına Brezilya temsilcisi Gerdau Minas’ı 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yapan VakıfBank'ta galibiyet sevinci buruk yaşandı.
Karşılaşmada 3. set oynanırken Cansu Özbay acılar içinde yer kaldı. Rakibin hücumu oynanırken takım arkadaşı Egonu ile çarpışan Cansu, kolunun üzerine düştü. Acı içinde yerde kalan yıldız oyuncu yerden kalkamadı ve hakem oyunu durdurmak zorunda kaldı.
Cansu'nun durumunun ciddi olduğunu anlayan hakem hemen sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Gözyaşlarını tutamayan Cansu Özbay'a ilk moral takım arkadaşlarından geldi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası düzelen Cansu'yu takım arkadaşı Zehra Güneş sakinleştirdi. Zehra, "Sakin ol ve sadece nefes al. Biz senin yanındayız." dedi. Cansu Özbay kenara gelirken Antalya seyircisi alkışlı destek verdi.
VakıfBank, Gerdau Minas maçında omzundan sakatlanan milli pasör Cansu Özbay'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında oynayıp oynayamayacağının maç günü yapılacak tetkikler sonrası belli olacağını açıkladı.