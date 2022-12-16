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  4. Cansu Özbay gözyaşlarını tutamadı! Zehra Güneş araya girdi ve ''Sakin ol ve sadece nefes al...''

Cansu Özbay gözyaşlarını tutamadı! Zehra Güneş araya girdi ve ''Sakin ol ve sadece nefes al...''

16.12.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıfbank'ta milli oyuncu Cansu Özbay talihsiz bir sakatlık geçirdi. O anlar kameralara yansıdı. Gözyaşlarını tutamayan Cansu'nun sakatlığını gören taraftarlar büyük üzüntü yaşadı. Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaşan Vakıfbank'ta yaşanan bu sakatlık tüm moralleri bozdu.

Vakıfbank, dünya şampiyonluğu ünvanını korumak için çıktığı maçta talihsiz bir olay yaşandı. Dünya Şampiyonası B Grubu’nda ikinci maçına Brezilya temsilcisi Gerdau Minas’ı 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yapan VakıfBank'ta galibiyet sevinci buruk yaşandı.

İŞTE O ANLAR

CANSU ÖZBAY SAKATLIK GEÇİRDİ

CANSU ÖZBAY SAKATLIK GEÇİRDİ

Karşılaşmada 3. set oynanırken Cansu Özbay acılar içinde yer kaldı. Rakibin hücumu oynanırken takım arkadaşı Egonu ile çarpışan Cansu, kolunun üzerine düştü. Acı içinde yerde kalan yıldız oyuncu yerden kalkamadı ve hakem oyunu durdurmak zorunda kaldı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ SAHAYA GİRDİ

SAĞLIK GÖREVLİLERİ SAHAYA GİRDİ

Cansu'nun durumunun ciddi olduğunu anlayan hakem hemen sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Gözyaşlarını tutamayan Cansu Özbay'a ilk moral takım arkadaşlarından geldi.

ZEHRA GÜNEŞ: SAKİN OL VE SADECE NEFES AL

ZEHRA GÜNEŞ: SAKİN OL VE SADECE NEFES AL

Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası düzelen Cansu'yu takım arkadaşı Zehra Güneş sakinleştirdi. Zehra, "Sakin ol ve sadece nefes al. Biz senin yanındayız." dedi. Cansu Özbay kenara gelirken Antalya seyircisi alkışlı destek verdi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

VakıfBank, Gerdau Minas maçında omzundan sakatlanan milli pasör Cansu Özbay'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında oynayıp oynayamayacağının maç günü yapılacak tetkikler sonrası belli olacağını açıkladı.

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