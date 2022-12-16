Cansu Özbay gözyaşlarını tutamadı! Zehra Güneş araya girdi ve ''Sakin ol ve sadece nefes al...''

ZEHRA GÜNEŞ: SAKİN OL VE SADECE NEFES AL

Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası düzelen Cansu'yu takım arkadaşı Zehra Güneş sakinleştirdi. Zehra, "Sakin ol ve sadece nefes al. Biz senin yanındayız." dedi. Cansu Özbay kenara gelirken Antalya seyircisi alkışlı destek verdi.