Antrenmanda futbolcular, kondisyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Top kapmaca ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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