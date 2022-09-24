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Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

24.09.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bodrumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladı.

Antrenmanda futbolcular, kondisyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Top kapmaca ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-mavili ekip, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor futbol spor toto 1.lig

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