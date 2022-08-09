YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

09.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp başkanı İbrahim Turgut: - "Dürüst, ilkeli bir sezon geçireceğiz inşallah. Birlik içerisinde olursak daha güçlü, daha hızlı basamakları çıkacağımıza inanıyorum"

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, yeni sezon öncesi birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kulüp başkanı İbrahim Turgut öncülüğünde başlayan yürüyüşe, kurum müdürleri, sporcular ve taraftarlar katıldı.

Yürüyüş öncesinde dev ekranda, yeşil-mavili ekibin yeni sezon formaları tanıtıldı. Ardından başlayan birlik ve dayanışma yürüyüşü, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerince devam ederek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüş sırasında takımları lehine slogan atan taraftarlar, meydanda bir süre horon oynadı.

Kulüp başkanı Turgut, AA muhabirine, birlik ve dayanışma yürüyüşünün bir başlangıç olduğunu söyledi.

Sportif başarıdan daha değerli olgular olduğunu vurgulayan Turgut, "Sportif başarının üzerinde sloganımızı birlik ve beraberlik olarak belirlemiştik. Birlik ve bütünlüğümüzü perçinleyecek bir hareket gerçekleştirmek istedik ve şehri ortak paydasında bir araya getirmeye çalıştık." dedi.

Turgut, etkinliğe katılımdan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün taraftarımız ile keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik. Artık lig başlıyor. Dürüst, ilkeli bir sezon geçireceğiz inşallah. Birlik içerisinde olursak daha güçlü, daha hızlı basamakları çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan Ali Yaşar Er ise uzun zamandır bu denli coşkulu bir Çaykur Rizespor dayanışması görmediğini kaydederek, "Çok heyecanlıyım. Birlik ve bütünlüğümüzü bozmazsak hedeflediğimiz yere en kısa sürede varacağımıza inanıyorum. Yeter ki herkes elini taşın altına bir parça da olsa koysun. Bu yükü birlikte kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

- Kulüp başkanı İbrahim Turgut: - "Dürüst, ilkeli bir sezon geçireceğiz inşallah. Birlik içerisinde olursak daha güçlü, daha hızlı basamakları çıkacağımıza inanıyorum"

Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor futbol spor toto 1.lig

Rize Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:14
Öğle
12:29
İkindi
16:20
Akşam
19:33
Yatsı
21:06
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.