YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

12.07.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün alımlarının başlamasının ardından geçen 10 günde üreticiden 3 bin 668 ton yaş çay aldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi dolayısıyla üretim yapılan bölgelerin önemli kısmında yaş çay, ikinci sürgünde de hasat için yeterli olgunluğa ulaşamadı.

Üreticiler, uygun hale gelen bazı bölgelerde ise yaş çay hasadını sürdürüyor.

ÇAYKUR, ikinci sürgün alımlarının başlamasının ardından geçen 10 günde üreticiden toplam 3 bin 668 ton yaş çay aldı.

Kurban Bayramı süresince alınan yaş çay miktarı ise 290 ton oldu. Alımların aksamaması için nöbetçi fabrikaların bayram boyunca hizmet verdiği öğrenildi.

ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
02:54
Sabah
04:49
Öğle
12:29
İkindi
16:27
Akşam
19:58
Yatsı
21:45
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

''Ne oturum izni ne finansal yatırım: Bizimkisi aşk''

''Ne oturum izni ne finansal yatırım: Bizimkisi aşk''

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.