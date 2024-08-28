Çekler 19 yıl sonra başardı olan bize oldu! Galatasaray'ın elenmesi sonrası ülke puanı alarm veriyor...

Galatasaray'ın Young Boys karşısında 2 maçta da mağlup olarak Devler Ligi biletini kaçırmasının ardından gözler ülke puanına çevrildi. Bu sezon şu ana kadar ülke puanına katkı sağlayamayan Galatasaray'ın aldığı yenilgilerin yanında bir üst sıramızda bulunan Çekya'nın temsilcisi Sparta Prag'ın kazanması moralleri daha da bozdu.

19 YIL SONRA BAŞARDILAR

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki rakipleri Avusturya ve Çekya'nın temsilcileri de dün gece sahaya çıktı. Avusturya ekibi Salzburg, Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına adını yazdırmayı başardı. Çekya temsilcisi Sparta Prag ise Malmö'yü 2-0'lık skorla geçti ve 19 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi bileti aldı aynı zamanda ülke puanına yaptığı katkıyla farkı daha da açtı.

GALATASARAY 3'TE 0 YAPTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında yaptığı son 3 maçtan mağlup ayrıldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 tur play-off'unda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa defterini kapatan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da iyi başlayamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile eşleşen Galatasaray, 3-2 ve 1-0'lık yenilgiler yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, böylece Avrupa'da son 3 maçtan boynu bükük ayrıldı.