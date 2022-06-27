YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

27.06.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nda dereceye giren özel sporcular Samsun Çarşamba Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Şampiyonada gülle atma ve disk atmada altın, 800 metre koşuda gümüş, 100 metre ve 1500 metre koşuda bronz madalya alarak toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi olan Ali Topaloğlu ile Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda takım olarak yarıştıkları müsabakalarla Özel Sporcular Down Sendromlular Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda ferdi müsabakada bronz madalya elde eden Salihcan Öztankal, memleketi Samsun'a geldi.

Sporcular, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ailelerinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Canik Belediyesi yetkilileri ile antrenörleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
02:55
Sabah
04:57
Öğle
12:43
İkindi
16:43
Akşam
20:19
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Bahçelievler Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Yeni Hayat Eczanesi
Canik
Simge Eczanesi
Atakum
Citymall Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kadınlar kocalarına öyle bir şaka yaptı ki...

Kadınlar kocalarına öyle bir şaka yaptı ki...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.