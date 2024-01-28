Cengiz Ünder durdurulamıyor! Ankaragücü maçında da attı! Fenerbahçe onun golüyle bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde 100 gole ulaşan ilk takım oldu

AVRUPA'DA İLK OLDU

Cengiz Ünder, mücadelenin 20. dakikada attığı golle Fenerbahçe'nin bu sezon tüm kulvarlardaki 100. golünü kaydetti. Sarı-Lacivertliler bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük Ligi'nde 100 gole ulaşan ilk takım oldu.