Cengiz Ünder durdurulamıyor! Ankaragücü maçında da attı! Fenerbahçe onun golüyle bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde 100 gole ulaşan ilk takım oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Cengiz Ünder ilk yarıda adeta şov yaptı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında kalesinde gördüğü golle geriye düşen Fenerbahçe'de Cengiz Ünder 20 ve 32. dakikalarda attığı gollerle sarı-lacivertlileri 2-1 öne geçirdi. Yıldız isim bu sezon çıktığı 15 maçta 7 gol, 3 asist ile muhteşem performansını sürdürdü.
Cengiz Ünder, mücadelenin 20. dakikada attığı golle Fenerbahçe'nin bu sezon tüm kulvarlardaki 100. golünü kaydetti. Sarı-Lacivertliler bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük Ligi'nde 100 gole ulaşan ilk takım oldu.