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  4. Cengiz Ünder durdurulamıyor! Ankaragücü maçında da attı! Fenerbahçe onun golüyle bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde 100 gole ulaşan ilk takım oldu

Cengiz Ünder durdurulamıyor! Ankaragücü maçında da attı! Fenerbahçe onun golüyle bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde 100 gole ulaşan ilk takım oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2024 20:11 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadelenin henüz ilk dakikalarında 1-0 geriye düşen Sarı-Lacivertliler'de Cengiz Ünder 12 dakika içinde attığı 2 golle yanıt verirken, yıldız isim bu performansıyla Fenerbahçe adına bir ilki de başarmış oldu. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Cengiz Ünder ilk yarıda adeta şov yaptı.

Canlı Skor

12 DAKİKADA 2 GOL

12 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmanın 13. dakikasında kalesinde gördüğü golle geriye düşen Fenerbahçe'de Cengiz Ünder 20 ve 32. dakikalarda attığı gollerle sarı-lacivertlileri 2-1 öne geçirdi. Yıldız isim bu sezon çıktığı 15 maçta 7 gol, 3 asist ile muhteşem performansını sürdürdü.

AVRUPA'DA İLK OLDU

AVRUPA'DA İLK OLDU

Cengiz Ünder, mücadelenin 20. dakikada attığı golle Fenerbahçe'nin bu sezon tüm kulvarlardaki 100. golünü kaydetti. Sarı-Lacivertliler bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük Ligi'nde 100 gole ulaşan ilk takım oldu.

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Cengiz Ünder son dakika ankaragücü fenerbahçe Süper Lig süper li
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