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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy’un son hali görenleri büyüledi! Sevgilisinin kucağına atladı

23.12.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncularından Belemir Temizsoy büyüdü. Tekrarlarının bile izlendiği Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakteri olarak hafızalara kazınan Belemir Temizsoy, yıllar içinde çok değişti.

Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy, güzelliğiyle adeta büyülüyor. Belemir Temizsoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Üniversiteyi bitiren ve hemşire olan Temizsoy’un sevgilisiyle olan pozu çok konuşuldu.

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Melek Baykal, Zeki Alasya, Müjdat Gezen, Alişan, Özkan Uğur, Çağla Şıkel gibi isimlerin yer aldığı dizi, eğlenceli anlara sahne oldu. Günümüzde de tekrarlarıyla hem televizyon hem de Youtube üzerinden izlenen dizinin çocuk oyuncuları Ayşe ve Aliş ise kocaman oldu.

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Özellikle Pembe'nin kızı Ayşe'ye hayat veren Belemir Temizsoy, yıllar içinde güzel bir genç kız oldu. Setlerden uzak duran ve herhangi bir projede yer almayan Belemir Temizsoy, hemşirelik okudu.

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Hemşirelik yerine Youtube videolar çeken genç oyuncu, Instagram hesabından sevgilisiyle karesini paylaştı.

CENNET MAHALLESİ'NİN AYŞE'Sİ GÜZELLER GÜZELİ BİR GENÇ KIZ OLDU

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle romantik bir fotoğrafını paylaştı.

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Temizsoy'un fotoğrafını görenler, Cennet Mahallesi’ndeki rol arkadaşı Aliş’e gönderme yaparak “Çok üzülecek” demeden edemedi.

1996 doğumlu olan oyuncu ilk olarak Çiçek Taksi dizisinde boy göstermişti.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.
Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

MERYEM UZERLİ

MERYEM UZERLİ
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Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan bu oyuncuyu tanıyamayan yoktur. Behlül'ümüz olur kendisi.

KIVANÇ TATLITUĞ

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