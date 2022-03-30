Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy'u görenler Hadise sandı!

Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy son haliyle ortalığı yaktı geçti bir değişti pir değişti! Belemir'i görenler 'Hadise mi o?' diyor.

Bir dönem ekranlara damga vuran Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncularından Belemir Temizsoy, büyüdü. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Belemir Temizsoy'u Instagram'da görenler şaştı kaldı.

Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi.



Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor.