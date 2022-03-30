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Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy'u görenler Hadise sandı!

30.03.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanın popüler dizisi Cennet Mahallesi, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleri ilgi görmeye devam ediyor. Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Belemir Temizsoy bir değişti pir değişti. Dizide rol alan ve Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy'un son halini görenler 'Hadise mi o?' diyor.

Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy son haliyle ortalığı yaktı geçti bir değişti pir değişti! Belemir'i görenler 'Hadise mi o?' diyor.

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Bir dönem ekranlara damga vuran Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncularından Belemir Temizsoy, büyüdü. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Belemir Temizsoy'u Instagram'da görenler şaştı kaldı.

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Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi.

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Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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