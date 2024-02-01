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Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina Menekşesi son haliyle gündem oldu! 6 ayda 22 kilo verdi! Görenler çok şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2024 12:46 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı 'Oynak Balina Menekşe' karakteriyle hafızalara kazınan Şeyla Halis şimdi de son haliyle gündem oldu. Uzun zamandır ekranda yer almayan Halis 6 ayda 22 kilo verdi. Ünlü ismin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ve yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Cennet Mahallesi'nde hayat verdiği 'Oynak Balina lakaplı Menekşe' karakteriyle hafızalara kazınan Şeyla Halis son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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6 AYDA 22 KİLO VERDİ

Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren Şeyla Halis 2016 yılında tam 40 kilo vererek büyük bir değişim yaşamıştı.
Geçtiğimiz 6 ayda 22 kilo daha vererek bambaşka bir görünüm elde eden ünlü isim son haliyle herkesi şaşırttı.
Son olarak Vuslat dizisinde rol alan ünlü oyuncunun yeni görünümüne sosyal medyada; 'Sana ne olmuş', 'Sanki başka biri', 'Nasıl güzel olmuşsun' gibi yorumlar yapıldı.
Şeyla Halis 13 Ocak 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamladı.
Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kılçık gibi çeşitli tiyatro topluluklarında görev yaptı. 1999 yılından itibaren kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı.
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Anahtar Kelimeler:
Şeyla Halis cennet mahallesi Melek Baykal
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