İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesindeki plajlarda Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde de tatilciler denizin tadını çıkardı.
Özellikle ilçedeki Ilıca Plajı'nda yoğunluk gözlendi. Rüzgarlı havaya rağmen tatilciler denizde keyifli gün geçirdi.
Polis ve belediye ekipleri ise deniz kıyılarında önlem aldı.
Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu
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