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Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu

12.07.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesindeki plajlarda Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde de tatilciler denizin tadını çıkardı.

Özellikle ilçedeki Ilıca Plajı'nda yoğunluk gözlendi. Rüzgarlı havaya rağmen tatilciler denizde keyifli gün geçirdi.

Polis ve belediye ekipleri ise deniz kıyılarında önlem aldı.

Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu

Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu

Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu

Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu

Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu

Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu

Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu

Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu

Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu

Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu

Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu

Çeşme'de bayramın son gününde plajlarda yoğunluk oluştu

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