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Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

13.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına. havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter. 15 arozöz , 4 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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yangın İzmir çeşme

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