İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına. havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter. 15 arozöz , 4 dozerle müdahale edilmeye başlandı.
Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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