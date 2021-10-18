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Cevdet Yılmaz, Bingöl'de düzenlenen temel atma törenine katıldı:

18.10.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yurtlardaki sorunun temelinde şu var, pandemi sonrası dönemde hiç olmadığı kadar büyük bir talep artışı oldu. Daha önceki dönemlerde 350 bin civarlarında seyir ederken, Türkiye genelinde talep bir anda 750 bin bandına çıktı. Buna rağmen çok ciddi bir çabayla büyük oranda yerleştirmeler sağlandı" - "Dünyada aşı temininde sorun yaşamayan, vatandaşına fazlasıyla bu imkanı sunan nadir ülkelerden biri de Türkiye. Aşı tedarikinde sorunumuz yok, tek meselimiz var, vatandaşımızın gidip aşı olması"

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, salgın tedbirlerinin ardından yurtlara büyük bir talep artışı olduğunu belirterek, "Daha önceki dönemlerde 350 bin civarlarında seyir ederken, Türkiye genelinde talep bir anda 750 bin bandına çıktı. Buna rağmen çok ciddi bir çabayla büyük oranda yerleştirmeler sağlandı." dedi.

Yılmaz, Bingöl Üniversitesi yerleşkesinde yapılacak Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Arı Kompleksi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binası için düzenlenen temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, Bingöl Üniversitesinin kentin kalkınmasında öncü rolü bulunduğunu söyledi. 2007'den bu yana Bingöl Üniversitesinin bölgenin iftihar edeceği seviyeye ulaştığını dile getiren Yılmaz, üniversitenin büyümenin ötesinde kalite göstergeleriyle de göz doldurduğunu ifade etti.

- "Aşı temininde sorun yaşamayan ülkelerden biri de Türkiye"

"Dünyada aşı temininde sorun yaşamayan, vatandaşına fazlasıyla bu imkanı sunan nadir ülkelerden biri de Türkiye. Aşı tedarikinde sorunumuz yok, tek meselimiz var, vatandaşımızın gidip aşı olması." diyen Yılmaz, bu yıl üniversitenin yeniden öğrencileriyle akademisyenleriyle buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz, kurallara dikkat ederek, aşı yaptırarak bu sürecin atlatılacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

- "Öğrencilerimize yurt imkanı sunmaya çalışıyoruz"

"Üniversite öğrencilerine bir defa paralı eğitim vermiyoruz, bu anlamda çok önemli bir farkımız var. Bir taraftan öğrencilerimize yurt imkanı sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda burs oranlarını da çok arttırdık. Yurtlardaki sorunun temelinde şu var, pandemi sonrası dönemde hiç olmadığı kadar büyük bir talep artışı oldu. Daha önceki dönemlerde 350 bin civarlarında seyir ederken Türkiye genelinde talep bir anda 750 bin bandına çıktı. Buna rağmen çok ciddi bir çabayla büyük oranda yerleştirmeler sağlandı." ifadelerini kullanan Yılmaz, kalan öğrencilerle de ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yılmaz, Bingöl'ün Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden olduğunu ve yeni projelerin hayata geçirilmesine devam edileceğini belirtti.

Vali Kadir Ekinci de kent için gurur verici bir gün yaşandığını ifade ederek, bu yatırımlar sayesinde özellikle sağlık alanında önemli bir hizmet verileceğini kaydetti.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ise 16 bin öğrenci ve 700 akademisyeniyle Bingöl Üniversitesinin ciddi gelişim gösterdiğini vurguladı.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da üniversitelerin kuruldukları kentlerde ekonomik etkiye sahip olduğuna işaret ederek, temeli atılan yatırımların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak da kent için önemli bir adım atıldığını belirterek, "Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesiyle sadece Bingöl'e değil bölgeye hizmet etmiş olacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımız tedavi için şehir dışına gitmek zorunda kalmayacak." dedi.

Konuşmamaların ardından yatırımların temeli atıldı.

Cevdet Yılmaz, Bingöl'de düzenlenen temel atma törenine katıldı:

- "Yurtlardaki sorunun temelinde şu var, pandemi sonrası dönemde hiç olmadığı kadar büyük bir talep artışı oldu. Daha önceki dönemlerde 350 bin civarlarında seyir ederken, Türkiye genelinde talep bir anda 750 bin bandına çıktı. Buna rağmen çok ciddi bir ç

Cevdet Yılmaz, Bingöl'de düzenlenen temel atma törenine katıldı

Cevdet Yılmaz, Bingöl'de düzenlenen temel atma törenine katıldı

Cevdet Yılmaz, Bingöl'de düzenlenen temel atma törenine katıldı

Cevdet Yılmaz, Bingöl'de düzenlenen temel atma törenine katıldı

Cevdet Yılmaz, Bingöl'de düzenlenen temel atma törenine katıldı

Cevdet Yılmaz, Bingöl'de düzenlenen temel atma törenine katıldı
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