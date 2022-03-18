Ceyda Düvenci formda kalma sırrını paylaştı! Genç kız gibi

Uzun bir dönemdir ekrandan uzak olan oyuncu Ceyda Düvenci, bir süredir ailesi ile tatil yapıyor. Kendisi gibi oyunculuk yapan Bülent Şakrak ile evli olan ünlü yıldız, bu zamanlarda sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmayı tercih ediyor. Ceyda Düvenci, fotoğraflardaki fit hali ile kendisine hayran bırakıyor.
FORMDA KALMA SIRRINI İLK KEZ AÇIKLADI
Sosyal medyada, "iğne-ipliğe dönmüşsünüz" şeklinde yorumlar alan Ceyda Düvenci, bu yeni tarzı ile adeta genç kızlara taş çıkarıyor. 45 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medyada formda kalma sırlarını da paylaştı. Ünlü oyuncunun buzla yağ kırma ve sıkılaşma programını tercih ettiği öğrenildi.
VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER
Buse Terim
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.
Danla Bilic
Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.
Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.
Feyza Civelek
'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.
21 kilo zayıflayarak inanılmaz bir değişime giden Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü.
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