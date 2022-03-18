Ceyda Düvenci formda kalma sırrını paylaştı! Genç kız gibi

Uzun bir dönemdir ekrandan uzak olan oyuncu Ceyda Düvenci, bir süredir ailesi ile tatil yapıyor. Kendisi gibi oyunculuk yapan Bülent Şakrak ile evli olan ünlü yıldız, bu zamanlarda sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmayı tercih ediyor. Ceyda Düvenci, fotoğraflardaki fit hali ile kendisine hayran bırakıyor.



FORMDA KALMA SIRRINI İLK KEZ AÇIKLADI

Sosyal medyada, "iğne-ipliğe dönmüşsünüz" şeklinde yorumlar alan Ceyda Düvenci, bu yeni tarzı ile adeta genç kızlara taş çıkarıyor. 45 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medyada formda kalma sırlarını da paylaştı. Ünlü oyuncunun buzla yağ kırma ve sıkılaşma programını tercih ettiği öğrenildi.