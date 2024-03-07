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  4. Ceyda Düvenci Yan Oda'nın yıldızı Nazan Kesal'ı konuk etti! 'Kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın' deyince... Sosyal medya ayağa kalktı

Ceyda Düvenci Yan Oda'nın yıldızı Nazan Kesal'ı konuk etti! 'Kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın' deyince... Sosyal medya ayağa kalktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2024 15:37
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Yan Oda dizisiyle ekranlara dönecek olan ünlü oyuncu Nazan Kesal, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Yeni projesi hakkında konuşan Nazan Kesal'a Ceyda Düvenci'nin 'Kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın' yorumu sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

NTV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bambaşka Sohbetler adlı programda sunuculuk yapan Ceyda Düvenci birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.

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CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ OLAY OLDU

Her bölümü büyük ses getiren programa bu defa Yan Oda dizisiyle ekranlara dönecek olan ünlü oyuncu Nazan Kesal konuk oldu.
9 Mart Cumartesi günü yayın hayatına başlayacak Yan Oda dizisinin kadrosuna dahil olan Kesal, “Yan Oda dizisinde yaşımın çok üstünde birini oynayacağım" dedi.
Bir Zamanlar Çukurova, Oğlum ve Bir Peri Masalı'ndan sonra yeni projesi Yan Oda dizisinde "Nurcihan Alabey" karakterine hayat verecek olan usta isim "Çok farklı bir karakter. Birbirine hiç benzemeyen iki ailenin aynı evin içinde yaşaması. Güzel bir iş, güzel bir senaryo” ifadelerini kullandı.
Nazan Kesal'a birçok farklı konuda sorular yönelten Ceyda Düvenci'nin bazı sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

'KAPI KAPI GEZMEK ZORUNDA KALMAZSIN...'

'KAPI KAPI GEZMEK ZORUNDA KALMAZSIN...'
Programın kapanışını yaptığı esnada "iyi ki varsın" diye söze giren Düvenci'nin "Topuzunla bir sürü işte seni görmek istiyorum. Topuzunu da seni de çok seviyorum. Ama umarım topuzunla en az dört sene bu dizide kalırsın da kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" demesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
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Ceyda Düvenci Nazan Kesal Oyuncu ünlü oyuncu
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