Ceyda Düvenci Yan Oda'nın yıldızı Nazan Kesal'ı konuk etti! 'Kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın' deyince... Sosyal medya ayağa kalktı

NTV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bambaşka Sohbetler adlı programda sunuculuk yapan Ceyda Düvenci birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. RTÜK hemen harekete geçti! Flaş karar



CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ OLAY OLDU

Her bölümü büyük ses getiren programa bu defa Yan Oda dizisiyle ekranlara dönecek olan ünlü oyuncu Nazan Kesal konuk oldu.

9 Mart Cumartesi günü yayın hayatına başlayacak Yan Oda dizisinin kadrosuna dahil olan Kesal, “Yan Oda dizisinde yaşımın çok üstünde birini oynayacağım" dedi.

Bir Zamanlar Çukurova, Oğlum ve Bir Peri Masalı'ndan sonra yeni projesi Yan Oda dizisinde "Nurcihan Alabey" karakterine hayat verecek olan usta isim "Çok farklı bir karakter. Birbirine hiç benzemeyen iki ailenin aynı evin içinde yaşaması. Güzel bir iş, güzel bir senaryo” ifadelerini kullandı.

Nazan Kesal'a birçok farklı konuda sorular yönelten Ceyda Düvenci'nin bazı sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.