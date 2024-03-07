Ceyda Düvenci Yan Oda'nın yıldızı Nazan Kesal'ı konuk etti! 'Kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın' deyince... Sosyal medya ayağa kalktı

NTV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bambaşka Sohbetler adlı programda sunuculuk yapan Ceyda Düvenci birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.
CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ OLAY OLDU
Her bölümü büyük ses getiren programa bu defa Yan Oda dizisiyle ekranlara dönecek olan ünlü oyuncu Nazan Kesal konuk oldu.
9 Mart Cumartesi günü yayın hayatına başlayacak Yan Oda dizisinin kadrosuna dahil olan Kesal, “Yan Oda dizisinde yaşımın çok üstünde birini oynayacağım" dedi.
Bir Zamanlar Çukurova, Oğlum ve Bir Peri Masalı'ndan sonra yeni projesi Yan Oda dizisinde "Nurcihan Alabey" karakterine hayat verecek olan usta isim "Çok farklı bir karakter. Birbirine hiç benzemeyen iki ailenin aynı evin içinde yaşaması. Güzel bir iş, güzel bir senaryo” ifadelerini kullandı.
Nazan Kesal'a birçok farklı konuda sorular yönelten Ceyda Düvenci'nin bazı sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
'KAPI KAPI GEZMEK ZORUNDA KALMAZSIN...'
Programın kapanışını yaptığı esnada "iyi ki varsın" diye söze giren Düvenci'nin "Topuzunla bir sürü işte seni görmek istiyorum. Topuzunu da seni de çok seviyorum. Ama umarım topuzunla en az dört sene bu dizide kalırsın da kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" demesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.