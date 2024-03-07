4 kadını sıraya dizdi 'Köpek gibi havla' dedi... Taş Kağıt Makas dizisindeki o sahne RTÜK'ü harekete geçirdi

Dizinin bir sahnesinde 4 kadın sıraya dizildi ve kadınlara 'köpek gibi içki içmesi' söylendi. Tepkilere neden olan sahnede, Burak Yörük'ün hayat verdiği Fecir karakteri, kadın karaktere "Köpek gibi havla!" diye bağırıyor ve sonra "Köpek gibi iç!" diyerek zorla alkol içiriyor.