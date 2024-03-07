MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 4 kadını sıraya dizdi 'Köpek gibi havla' dedi... Taş Kağıt Makas dizisindeki o sahne RTÜK'ü harekete geçirdi

4 kadını sıraya dizdi 'Köpek gibi havla' dedi... Taş Kağıt Makas dizisindeki o sahne RTÜK'ü harekete geçirdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2024 09:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas dizisindeki bir sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dizide 4 kadının sıraya dizildiği ve kadınlara 'köpek gibi havla' denilen sahneye tepki yağdı. Yapılan eleştirilerin ardından RTÜK harekete geçti.

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas'taki bir sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu yapımcılığını MF yapımın üstlendiği Taş Kağıt Makas'ın başrolünde Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk gibi ünlü isimler yer alıyor.

'Cumartesi gecesine kadar dikkat' dedi! İlginç önerisiyle gündem oldu 'Cumartesi gecesine kadar dikkat' dedi! İlginç önerisiyle gündem oldu

Chef GPT

O SAHNE TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin bir sahnesinde 4 kadın sıraya dizildi ve kadınlara 'köpek gibi içki içmesi' söylendi. Tepkilere neden olan sahnede, Burak Yörük'ün hayat verdiği Fecir karakteri, kadın karaktere "Köpek gibi havla!" diye bağırıyor ve sonra "Köpek gibi iç!" diyerek zorla alkol içiriyor.

Bu sahne, birçok izleyici tarafından kadın düşmanı ve aşağılayıcı olarak yorumlandı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda dizinin senaristleri ve yapımcıları eleştirildi.

Sosyal medyada; 'Kadınlar Günü'nden önce böyle bir sahne yayınlanması çok aşağılayıcı', 'Kadın düşmanı bir sahne', 'Asla kabul edilemez' gibi yorumlar yapıldı.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Yapılan bu eleştirilerin ardından RTÜK harekete geçti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Kanal D'de yayımlanan "Taş Kağıt Makas" adlı dizi hakkında yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
taş kağıt makas sosyal medya Hande Ataizi
En Çok Okunan Haberler
EFT dahil tüm para transferleri tek tek inceleniyor!

EFT dahil tüm para transferleri tek tek inceleniyor!

Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı

Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı

MEB'den son dakika duyurusu! Bütün özel okulları kapsıyor, veliler şimdiden sevindi: Önümüzdeki sene ücretsiz ve zorunlu olacak

MEB'den son dakika duyurusu! Bütün özel okulları kapsıyor, veliler şimdiden sevindi: Önümüzdeki sene ücretsiz ve zorunlu olacak

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında arbede! Pankart asmak isteyince...

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında arbede! Pankart asmak isteyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mehmet Ağar karşıladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mehmet Ağar karşıladı!

Konutta 0,69 faiz ile yeni kampanya!

Konutta 0,69 faiz ile yeni kampanya!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.