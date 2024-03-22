Cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı! Dilan Polat ile birlikte tutuklu bulunan Engin Polat sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'nin bir dönem en çok konuştuğu isimler arasında Dilan Polat ve Engin Polat çifti vardı. Engin Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve sosyal medyada gündem oldu.
Dilan Polat ve Engin Polat çifti "Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu 24 şüpheli hakkında soruşturma yürütülüyor.
Soruşturmada Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı.
Haklarında çok sayıda iddia ortaya atılan ve özellikle sosyal medyanın günlerce konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesi de büyük yankı uyandırmıştı.
Polat çiftinden dönem dönem çeşitli haberler geliyordu.