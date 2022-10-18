CHP, dezenformasyonla mücadele düzenlemesini AYM'ye taşıdı

CHP, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"ya hapis cezası öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, başvuru dilekçesinin tesliminin ardından Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.

Altay, Kanun'un 29. maddesinin, Anayasa'nın 2, 13, 25, 26, 28, 38 ve 153'üncü maddelerine aykırılığı nedeniyle AYM'ye iptal davası açtıklarını belirtti.

Maddenin uygulanmasının, giderilmesi güç ya da olanaksız zarar ve durumlar yaratacağından iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesinin de istendiğini kaydeden Engin Altay, "Bu bir Stalin kafasıdır, Stalin yasasıdır. Bunun daha büyük kayıplara, vatandaşlara daha büyük mağduriyetlere yol açmaması adına hassasiyet göstererek 29'uncu maddeyi bugün mahkemeye sunduk. Kanunun tümüyle ilgili hazırlıklarımız devam etmektedir. Anayasa'nın öngördüğü süre içinde de bu kanunun tamamını mahkemeye getireceğiz." diye konuştu.

7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 29'uncu maddesiyle TCK'nın 217/A maddesine ekleme yapılarak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun ihdas edildiğini belirten Altay, alenen yayan kimsenin de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasının öngörüldüğünü hatırlattı.

CHP'li Engin Altay, "Bu, anayasanın temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, düşünce açıklama ve yayma hürriyeti, basın hürriyeti ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığıyla ilgili hususlarına açık aleni aykırıdır." dedi.

Kanunun başlığının, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" olarak yazıldığını, içeriğinin ise "gerçeğe aykırı bilgi" olduğunu belirten Altay, kanun yapılırken bile yanlışa gidildiğini, Kanun'un başlığı ile içerdeki suç şeklinin farklı şeyleri ifade ettiğini kaydetti.

Engin Altay, "29'uncu maddeyle ilgili yaptığımız başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğünün durması bakımından bir an önce ele almasını millet adına Yüce Mahkeme'den talep ediyorum." diye konuştu.

- "Kanunun tümüyle ilgili hukukçularımız çalışıyorlar"

CHP Grup Başkanvekili Altay, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Sadece 29'uncu maddenin yürürlüğünün durdurulması isteminiz seçimden önce daha hızlı bir karar çıkması için mi?" sorusuna Altay, "Evet. Kanunun tümüyle ilgili hukukçularımız çalışıyorlar." diye konuştu.

Altay, basın çalışanlarının, muhalefetin ya da vatandaşın bir söz üzerinden bu yasaya göre tutuklu yargılanabileceğini savundu.

"Karar seçimden önce çıkar mı? sorusu üzerine Altay, "Bunun hemen, en geç kasımda çıkması lazım." ifadelerini kullandı.