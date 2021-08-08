CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında yaralananları ziyaret etti:

BALIKESİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsü kazasına ilişkin, "Kazanın nasıl olduğuyla ilgili henüz bir bilgimiz yok. Açıklandığında öğreneceğiz, takip ediyoruz." dedi.

Akın, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki bazı yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok büyük bir kazanın yaşandığını ve çok kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İnsanların canlarının yandığını anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Tüm canlara Allah rahmet eylesin. Hastalarımız var, yoğun bakımda hastalarımız var. Onları da yerlerinde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kazayla ilgili açıklamalar yapılacak. Biz de takip edeceğiz. Bütün kaybettiklerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kazanın nasıl olduğuyla ilgili henüz bir bilgimiz yok. Açıklandığında öğreneceğiz, takip ediyoruz."

Ziyarette Akın'a, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Bandırma İlçe Belediye Başkanı Tolga Tosun, Balya İlçe Belediye Başkanı Orhan Gaga, Manyas İlçe Belediye Başkanı Tancan Barcin, Gönen İlçe Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Edremit İlçe Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da eşlik etti.