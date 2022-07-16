CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Adıyaman'da partililerle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Adıyaman'da partililerle çalışma toplantısına katıldı.

Partisince kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Salıcı, Türkiye'nin değişim sürecinde olduğunu belirtti.

CHP teşkilatının çalışmalarının aralıksız sürdüğünü anlatan Salıcı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da uzun yıllardan bu yana düşük oy almış illerde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi bir yöneliş olduğunu savundu.

Salıcı, “Biz, bu gelip geçici, bugünden yarına bir seçim dönemine endeksli çalışma olarak görmüyoruz. Vatandaşımız bugün CHP'ye bir kredi açıyor, katılıyor ama bunun kalıcı bir ilişkiye dönüşmesi için bizim CHP örgütleri üzerinden o ilişkiyi daha derinlemesine, daha yakın ve sıcak bir ilişkiye dönüştürmek için örgütlendirme çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Basına kapalı devam eden toplantıya, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Burak Binzet, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve partililer katıldı.