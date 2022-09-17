CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin Van'daki üye katılım töreninde konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Geçmişimiz, geleceğimiz aynı, bu ülkede artık insanca yaşayacak bir yol açmamız gerekiyor." dedi.

Partisince Van Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen üye katılım toplantısına katılan Salıcı, Van'ın birçok sorunla mücadele ettiğini söyledi.

Kentin CHP anlayışında yöneticilere ihtiyacı olduğunu savunan Salıcı, trafik, yol ve imar gibi sorunların olduğu kentin artık kayyumlarla yönetemeyeceğini ileri sürdü.

Van'ın belli bir planlamayla yaklaşıldığında çok kolay çözülecek sorunlarının olduğunu anlatan Salıcı, "Van'ın bir yıllık ihracatı 60 milyon dolar. 60 milyon dolar İstanbul'da orta ölçekli bir firmanın ihracat rakamı. Koskoca Van, 60 milyon dolar ihracat yapıyor. Yazıktır, günahtır. Van'ın kaderini değiştirmemiz, hizmetle tanışmasını, sosyal demokrat belediyecilikle tanışmasını sağlamamız lazım. Van'da hayvancılığın önünü açmak lazım. Van önemli bir sınır şehri." dedi.

Sınır ticaretinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Salıcı, iktidara geldiklerinde ekonomik kalkınma hamlesini hayata geçirecekleri aktardı.

Bundan sonra bölgeye daha fazla geleceklerini dile getiren Salıcı, şunları kaydetti:

"Size yıllarca şunu söylediler. Genel seçim söz konusu olduğunda 'ya dinine ya da diline oy vereceksin' dediler. Doğru mu arkadaşlar? Siyaset için, oy vermek için dinimizden, dilimizden feragat etmek zorunda kaldık. Senin dinin benim dinim, senin dilin de bizim dilimiz. Birini, diğerine tercih etmek zorunda değiliz. Hem dilimizi hem dinimizi koruyarak şu dünyada, şu ömrümüzde insanca yaşayacak bir Türkiye kurmamız lazım. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir üçüncü yol açıyoruz. İnançlarımıza sonuna kadar saygılıyız. Dilinize, bölgede konuşulan bütün dillere de sonuna kadar saygılıyız. Onlar bizim dilimiz, bizim kültürümüz. Geçmişimiz, geleceğimiz aynı, bu ülkede artık insanca yaşayacak bir yol açmamız gerekiyor. Onun için bu değişimin önünü açmamız lazım. Türkiye'de bir siyasi değişimi hep beraber sağlamamız gerekiyor."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" sözlerini hatırlatan Salıcı, "Geçmişte devletle sorun yaşayan, baskı altında olduğunu, sıkıntı yaşadığını, haklarının geriye itildiğini, kutuplaşmadan dolayı mağdur olduğunu düşünen herkesle biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında helalleşeceğiz. Bu barışmayı sağlayacağız. Toplumsal huzurumuzu, barışı biz tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salıcı, daha sonra partiye katılanlara rozet taktı.