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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Van'da gazetecilerle buluştu:

14.09.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz istiyoruz ki Ermenistan'ın Azerbaycan'daki işgali tamamen sona ersin ve iyi komşuluk ilişkileri kurulsun"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki işgali tamamen sona erdirmesini ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını istediklerini söyledi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Salıcı, Edremit ilçesindeki otelde kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Van, Hakkari ve Erzurum'u kapsayan 4 günlük program kapsamında bölgeyi ziyaret ettiklerini belirten Salıcı, partilerinin oyunu artırmak istediklerini kaydetti.

Aldıkları sonuçları yeterli görmediklerini dile getiren Salıcı, "Hiç milletvekilimizin olmadığı Ağrı, Erzurum, Iğdır, Van ve Diyarbakır gibi şehirlerde çalışmalar yapıyoruz. Sonuç aldığımızı da görüyoruz. Van'da daha önce AK Parti'ye oy vermiş şimdi CHP'ye oy verecek insanlar var. Biz Van'dan milletvekili çıkaracağız." dedi.

- "Ermenistan'ın Azerbaycan'daki işgal tamamen sona ersin"

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaları da değerlendiren Salıcı, daha önce Azerbaycan topraklarının önemli bir kısmının Ermenistan işgali altında olduğunu anımsattı.

Salıcı, Azerbaycan'ın topraklarının önemli bir kısmını geri aldığına ve bir anlaşmanın imzalandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Azerbaycan o anlaşmaya uygun bir şekilde sürecin yürümesini ısrarla talep ediyor. Görünen o ki Ermenistan tarafında sıkıntılar var. Ermenistan'ın halkı ayaklanıyor. Biz istiyoruz ki Ermenistan'ın Azerbaycan'daki işgali tamamen sona ersin ve iyi komşuluk ilişkileri kurulsun. Azerbaycan bizim kardeş ülkemizdir. İki ülke arasındaki normalleşme Türkiye'nin tüm Kafkasya'daki ülkelerle arasındaki ilişkilerin normalleşmesi demek. Son yaşanan çatışmalar, 50 Azerbaycan askerinin şehit olması. Bunlar ilişkilerin iyileşmesini kolaylaştıran değil, zorlaştıran şeyler. Bu konuda Ermenistan'ın kararlı bir tutum izleyip imzalamış olduğu protokole uyması lazım."

Bir gazetecinin CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" yönündeki sözlerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Salıcı, "Altılı masa yerli yerinde duruyor. Altılı masanın iradesi Türkiye'de yaşanan belli tartışmalarla sarsılacak bir irade değil çünkü 6'lı masanın iradesi Türkiye'nin geleceğine dair bir vizyon içeriyor. Başkanlık sisteminin ortadan kalkması, herkesin kendi görüşünü daha rahat bir şekilde ifade edebileceği, güçlenmiş bir parlamento zeminde yürümesini ifade ediyor. Güçler ayrılığının sağlanmasını içeriyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, CHP Parti Meclisi üyeleri Nevaf Bilek, Devrim Barış Çelik ve CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu da katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Van'da gazetecilerle buluştu:

- "Biz istiyoruz ki Ermenistan'ın Azerbaycan'daki işgali tamamen sona ersin ve iyi komşuluk ilişkileri kurulsun"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Van'da gazetecilerle buluştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Van'da gazetecilerle buluştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Van'da gazetecilerle buluştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Van'da gazetecilerle buluştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Van'da gazetecilerle buluştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Van'da gazetecilerle buluştu:

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