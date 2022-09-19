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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi:

19.09.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"6'lı masanın liderleri olarak bizler Türkiye'yi huzura kavuşturmak, büyütmek istiyoruz, 6 lider bir aradayız, beraberiz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz, hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "6'lı masanın liderleri olarak bizler Türkiye'yi huzura kavuşturmak, büyütmek istiyoruz, 6 lider bir aradayız, beraberiz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz, hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın." dedi.

Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki temasları kapsamında Besni ilçesine bağlı Şambayat Belde Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Nejdet Arıcı'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Siyasetin toplumu ayrıştırmak için değil, toplumu kucaklamak için yapılması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Siyaset, zenginleşmek için yapılmaz. Siyaset, vatandaş zenginleşsin diye yapılır. Siyaset halka hesap vermektir, halka hesap vermeyen siyaset, karanlık odaklara hizmet verir. Siyaset, kadın-erkek eşitliği demektir. Siyaset belde başkanının, belediye başkanının halka hizmet etmesi demektir. Bu nedenle belediye, başkanımız sizlere hizmet ediyor. Sizler için çalışıyor ve biz de elimizden gelen her türlü desteği belediye başkanı arkadaşlarımıza veriyoruz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın kültürünü ve çalışkan insanlarını çok iyi bildiğini belirterek, kentten istedikleri oyu alamadıklarını ve 1 milletvekili sayısının arttırılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında 6'lı masaya değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"6'lı masanın liderleri olarak bizler Türkiye'yi huzura kavuşturmak, büyütmek istiyoruz, 6 lider bir aradayız, beraberiz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz, hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Bu konuda bütün Adıyamanlı kardeşlerimize seslenmek isterim, huzur içerisinde olun, asla yolsuzluğa katılmayın. Türkiye'yi büyüteceğiz, güzelleştireceğiz, Türkiye'de herkes kucaklaşacak. Bunun için sizin bize katılmanız gerekiyor, geçmişte şöyle veya böyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne sempati duymayanlar olabilir. Doğrudur, eksiğimiz var mı? Evet doğrudur. Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, bizim de eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz. Güçlü bir Türkiye getirmek istiyoruz, kucaklaşmayı getirmek istiyoruz, herkesin karnı doysun istiyoruz, her evde bereket olsun diyoruz, her ailede huzur olsun istiyoruz, bunun mücadelesini yapıyoruz."

Kendilerinin iktidarda olması durumunda vatandaşa hizmet için çaba göstereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Biz bunu yaparken soruyorlar 'Parayı nereden bulacaksın'. Bu bir siyasi tercihtir. Parayı 5'li çeteye mi vereceksin, vatandaşa mı vereceksin. Biz 5'li çeteye değil, vatandaşa hizmet edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın 'Efendim 5'li çeteden paraları nasıl alacaksınız'. Paraları söke söke alacağız, hukuk, adalet içerisinde alacağız. Milletin hakkını, hukukunu, millete teslim edeceğiz." sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç ile Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Burak Binzet de Kılıçdaroğlu'nun programlarına eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi:

- "6'lı masanın liderleri olarak bizler Türkiye'yi huzura kavuşturmak, büyütmek istiyoruz, 6 lider bir aradayız, beraberiz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz, hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi

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