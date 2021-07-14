CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkent Spor Zirvesi'ne katıldı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz spor deyince genelde gençleri anlarız ama sporun yaşı yoktur. Her yaştan insanımız spor yapmalıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Parkı'nda düzenlediği Başkent Spor Zirvesi'ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı kulüplerin sporcuları tarafından gerçekleştirilen gösteriler sonrası bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu sporcularla gurur duyduğunu söyledi.

Gösterileri büyük bir gururla izlediğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımız var. Her alanda başarı elde etmek için çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Acaba evlatlarımıza ne kadar sahip çıkıyoruz? Onların spor yapmaları için ne kadar emek veriyoruz?" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu konuda önemli bir adım attığını ve etkinliği düzenlediğini belirten Kılıçdaroğlu, Bakü'de düzenlenen 16. Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı ile dereceye giren diğer sporcuları kutladı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Dünya şampiyonluğu ne demek biliyor musun sevgili kızım? Dünya şampiyonluğu sadece senin şampiyon olman anlamına gelmiyor. Senin şampiyon olman aynı zamanda bizim şampiyon olmamız, aynı zamanda bayrağımızın göndere çekilmesi demektir. Bizler evlerimizde otururken, sizlerle gurur duymamız demektir. Spor, böylesine ciddi bir güçtür aslında. O nedenle bizim anayasamız spora değer vermemizi öngörüyor. Eğer sizler sporda büyük bir başarı elde ederseniz, o başarı aynı zamanda Türkiye'nin başarısı oluyor. Artık uluslar 'yumuşak güç' dediğimiz kavramı geliştirdiler. Yumuşak güç, yani Türkiye'nin sesinin bütün dünyada duyulmasını sağlayan, bazen bir spordur, bazen bir romandır, bazen bir öyküdür, bazen bilimdir, tiyatrodur, dolayısıyla dünyanın her tarafına Türklerin adını duyurur, bizim adımızı duyurur, Türkiye Cumhuriyeti'nin adını duyurur, bayrağımızı göndere çeker."

- "Bu ulusun göğsünün kabarmasına yol açtınız"

Türk bayrağının göndere çekilmesi sırasında ve İstiklal Marşı söylenirken herkesin gözlerinin dolduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Çünkü biliriz ki o başarı sıradan bir başarı değil, o başarının arkasında büyük bir güç, emek, alın teri vardır. O alın terini destekleyen aileniz vardır. Dolayısıyla siz ve aileniz gerçekten bu ulusun göğsünün kabarmasına yol açtınız." dedi.

Sporun sadece bir gösteri anlamını taşımadığına değinen Kemal Kılıçdaroğlu, sporun aynı zamanda gençlerin akıllı ve stratejik düşünmesini sağladığını aktardı.

Antrenörleri de çalışmalarından ötürü kutlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu tür çabalarınız, bu tür emekleriniz bizim için çok değerlidir. Sporun başka bir özelliği de beden ve ruh sağlığı. Beden ve ruh sağlığını sağlamanın temel yolu spordur. Biz spor deyince genelde gençleri anlarız ama sporun yaşı yoktur. Her yaştan insanımız spor yapmalıdır. Bunun için de yeşil alanlara ihtiyacımız var Sayın Başkanım. Ankara beton ormanına dönüştü, yeşil alanlara ihtiyacımız var. Çubuk Barajı'nı açtınız, başka alanları da açtınız, yeni alanlara ihtiyacımız var. Bizim, gençlerin, her yaştan insanın ihtiyacı var."

Alandakilerden çalışmalarından ötürü Mansur Yavaş'ı alkışlamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, Yavaş'a da teşekkürlerini iletti.

- "Ankara'nın dört bir yanını spor tesisleriyle donatmayı hedefliyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da kentte herkesi sporla buluşturmak için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ankara'da 2 milyona yakın genç varken, faal sporcu sayısının 50 bin civarında olduğunu dile getiren Yavaş, daha kat edecek çok mesafeleri olduğunu belirtti.

Mansur Yavaş, "Buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. 11 ilçemizde 8'i kapalı, 20'si açık olmak üzere 28 spor alanının ihalesini bu yıl içinde tamamlayıp, Ankara'nın dört bir yanını spor tesisleriyle donatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Başkent Spor Zirvesi, Selçuk Balcı'nın kapanış konseriyle sona erdi.