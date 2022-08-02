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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

02.08.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi binayı gezdi.

Görevlilerce Kılıçdaroğlu'na, önemli kararların alındığı kongre hakkında bilgi verildi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Kongre Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu'na eşlik eden milletvekilleri de vatandaşların taleplerini not aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP erzurum kongresi ziyaret

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