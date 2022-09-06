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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da fındık üreticilerini ziyaret etti

06.09.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da fındık üreticilerini ziyaret etti

GİRESUN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da fındık üreticilerine ziyarette bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kılıçdaroğlu, Bulancak ilçesine bağlı Yalıköy köyünde harmanda fındık kurutan üreticilerle görüştü.

Üreticilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, sorun ve taleplerini dinledi, ardından da evlerinin önünde çürük ve içi boş fındıkları seçen kadınlara yardım etti.

Yalıköy Kütüphanesi'ne ziyaret gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve milletvekilleri de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da fındık üreticilerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da fındık üreticilerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da

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Anahtar Kelimeler:
Giresun chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu

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