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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremzedelerle bir araya geldi

25.06.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremzedelerle bir araya geldi

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlarla buluştu.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneğini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, acılı günlerde bir arada olmanın önemli olduğunu belirtti.

Geçen sürede depremzedelerin taleplerinin bir kısmının karşılandığını, bir kısmının ise karşılanmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, her vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturmasının en büyük arzuları olduğunu, bunun için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Mecliste ve ilgili bakanlıkta konunun takipçisi olduklarını anlatarak, İzmir'de 79 bin konutun yeniden yapılması gerektiğini, ağır hasarlılardan başlayarak bir an önce konutların yapılmasını istediklerini aktardı.

- "8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum"

​​​​​​​Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir depremzede, "8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" diye sordu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, depremden sonra İzmir'e geldiğini, milletvekillerinin de Ankara'da süreci takip ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedelere konut yapımı için Dünya Bankasından kredi almaya çalıştığını kaydetti.

Ziyaret esnasında ilçe belediyelerinin kendilerini unuttuğunu söyleyen depremzedeler ise "Emsal artışı istiyoruz" şeklinde slogan attı.

- Havuz İzmir tesisleri açılışı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yaptırılan Havuz İzmir tesislerinin açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, su sporlarını teşvik etmek ve profesyonel takımları desteklemek için yaklaşık 16 milyon liralık yatırımla kente Havuz İzmir'i kazandırdıklarını anlattı.

Konuşmadan sonra Kılıçdaroğlu ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti, tesisi gezdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremzedelerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremzedelerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremzedelerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremzedelerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremzedelerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremzedelerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremzedelerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremzedelerle bir araya geldi
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Kemal Kılıçdaroğlu

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