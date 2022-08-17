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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısında konuştu: (2)

17.08.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir yüzyılın acıları var, bu ülkede başbakanlar idam edildi, gencecik fidan gibi evlatlarımız idam edildi, darbeler oldu. Artık Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma zamanı, artık kucaklaşma, artık helalleşme zamanı, artık hatalarımızla yüzleşme zamanı. Biz bunu yapacağız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını yeniden inşa edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir yüzyılın acıları var, bu ülkede başbakanlar idam edildi, gencecik fidan gibi evlatlarımız idam edildi, darbeler oldu. Artık Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma zamanı, artık kucaklaşma, artık helalleşme zamanı, artık hatalarımızla yüzleşme zamanı. Biz bunu yapacağız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki partisinin grup toplantısında, "6'lı masa"da her kesimden vatandaşın temsil edildiğini söyledi.

Siyaset kurumunun vatandaştan aldığı her kuruşun hesabını vermesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede israfı sonlandıracağız. Bu ülkeye demokrasiyi getirdiğimiz zaman herkesin ekmeği, herkesin işi gücü olacak. Biz bunun da mücadelesini vereceğiz ve veriyoruz da zaten bunun mücadelesini. O nedenle bize güvenin, bize inanın ve biz bugün bütün çarkları onaracağız. Türkiye'nin çarkları şaşmaz saat gibi sağlıklı ve tutarlı çalışacak. Bundan emin olmanızı isterim." ifadesini kullandı.

İktidara gelmeleri halinde aile destekleri sigortası isminde bir uygulamayı hayata geçireceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bizim inancımızda sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Aile destekleri sigortası nedir? Aile destekleri sigortası, bir aile fakirse, bir aile yoksulsa, o ailede yoksulluk varsa, onun yoksulluğunu afişe etmeden, insanın onurunu koruyarak o ailede kadının banka hesabına düzenli her ay bir aylık yatıracaksın. Kadın gidecek, işçi gibi memur gibi emekli gibi parasını çekecek, çoluk çocuğun ihtiyacını karşılayacak. Buna aile destekleri sigortası diyoruz. Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına geri döneceğiz. Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla zarar etmeyecek. Havza bazlı planlama yapılacak. Süs bitkileri konusunda Yalova'yı biliyorum, az önce gezdim, olağanüstü güzel çalışmalar, güzel yerler var."

Kılıçdaroğlu, Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın bilirkişi raporlarında hakkında suç unsuru bulunmadığını dile getirerek, göreve iadesini istedi.

Salman ile ilgili davanın sürekli ertelendiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Hakim davayı sürekli erteliyorsun, kardeşim otur kararını ver, hakimsin sen. Hakim neye göre karar verir? Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir." ifadelerini kullandı.

Muhtarlar konusunda da çalışma yaptıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, belediye meclislerinde muhtarların söz sahibi olması için çalışma yapacaklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, muhtarlık seçimi için birleşik oy pusulası getireceklerini ifade ederek, "Muhtar kardeşlerimizi de göreceksiniz demokrasinin güvencesi, teminatı haline getireceğiz. Bunların tamamını içeren bir muhtarlık kanunu hazırladık. Parlamentoya sunduk, AK Parti'nin ve MHP'nin oylarıyla reddedildi ama hiç endişe etmeyin iktidarımızda göreceksiniz, muhtarlık gerçek anlamda muhtarlık olacak. Bunların tamamını gerçekleştireceğiz. Bunu muhtarları çok sevdiğimiz için değil, demokrasiyi çok sevdiğimiz için yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Artık kucaklaşma, helalleşme, hatalarımızla yüzleşme zamanı"

Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılına yaklaşıldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir yüzyılın acıları var, bu ülkede başbakanlar idam edildi, gencecik fidan gibi evlatlarımız idam edildi, darbeler oldu. Artık Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma zamanı, artık kucaklaşma, artık helalleşme zamanı, artık hatalarımızla yüzleşme zamanı. Biz bunu yapacağız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını yeniden inşa edeceğiz. Liyakat sistemini yeniden getireceğiz, devlet saydam olacak, devlet açık olacak. Eğer sen elde ettiğin, topladığın verginin hesabını veremiyorsan, devlet olarak görevini yapmıyorsun demektir. 6 lider anlaştık, 6 lider yeni bir kurum kuruyoruz. Parlamentoda Meclis İç Tüzüğü'nü değiştirerek Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Yani bir önceki yılın paraları nerelere harcandı, Kesin Hesap Komisyonu'nda görüşülecek. Orada Kesin Hesap Komisyonu Başkanlığını da ana muhalefet partisine vereceğiz çünkü biz kendimize güveniyoruz. Her kuruşun hesabını vereceğiz ki sadece Türkiye değil, dünyaya da örnek olan bir ülke olalım."

(Bitti)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısında konuştu: (2)

- "Bir yüzyılın acıları var, bu ülkede başbakanlar idam edildi, gencecik fidan gibi evlatlarımız idam edildi, darbeler oldu. Artık Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma zamanı, artık kucaklaşma, artık helalleşme zamanı, artık hatalarımızla yüzleşme zam

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısına katıldı

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Yalova chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu grup toplantısı

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