YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmir'de gündemi değerlendirdi:

CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmir'de gündemi değerlendirdi:

16.09.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhurbaşkanı adayı, millet masasının ortak mutabakatıyla belirlenecek bir ortak aday olacak ve millet masasındaki liderler son sözü söyleyecek. Bunun dışında yapılan bütün değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir"

İZMİR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayı, millet masasının ortak mutabakatıyla belirlenecek bir ortak aday olacak ve millet masasındaki liderler son sözü söyleyecek. Bunun dışında yapılan bütün değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir." dedi.

Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sosyal konut projesine ihtiyacının olduğunu belirtti.

CHP'nin "sosyal konut projesine karşıymış" gibi gösterildiğini savunan Özel, şöyle konuştu:

"Sosyal konut projesine karşı değiliz. Bu projede karşı olduğumuz 4 şey var: Bir, yüksek ödemeler. İki, peşinat istenmesi. Üç, 6 ayda bir ödemelere zam gelecek olması. Dördüncüsü de eve geçmeden ödeme zorunluluğu. Biz 1 Ekim'de kanun teklifimizi veriyoruz, 1 Ekim'de Mecliste gündeme alınmasını istiyoruz. Biz diyoruz ki 5 bin 500 lira alan bir asgari ücretli ya da tek maaşlı polis, infaz koruma memuru, küçük esnaf kirayı mı ödeyecek, bu parayı mı ödeyecek?"

Özgür Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Buca Metrosu'nu da eleştirdiğini ancak İzmir Büyükşehir Belediyesinin metroyu yapacağını söyledi.

- Toplantı sonrası Bülent Kuşoğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama

Özgür Özel, toplantı sonrası partisinin il başkanlığında CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır." sözlerine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Kuşoğlu'nun kendi görüşlerini dile getirdiğini ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayı, millet masasının ortak mutabakatıyla belirlenecek bir ortak aday olacak ve millet masasındaki liderler son sözü söyleyecek. Bunun dışında yapılan bütün değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir. Sayın Genel Başkanımız, millet masasına bu kadar titizlenirken ve liderlerin ortak vereceği karara, liderlerin partileriyle almış oldukları kararın son halini masada verecekleri son karara bu kadar önem verirken bizim 'Bu karar olmazsa masa dağılır.' gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değildir.

Sayın Bülent Kuşoğlu, bütün demokrasilerde olduğu gibi bir gazetecinin kendi kişisel görüş ve değerlendirmelerini sorması üzerine kendisine ait görüş ve değerlendirmeler yapmıştır. Değerlendirmeyi kötü niyetli, değerlendirmeyi asla ve asla bir kötü sonuç doğuracak bir değerlendirme olarak düşünmüyoruz. Çok iyi niyetle yapılmıştır."

Toplantıya CHP İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Sevda Erdan Kılıç ve Tacettin Bayır ile İl Başkanı Deniz Yücel katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmir'de gündemi değerlendirdi:

- "Cumhurbaşkanı adayı, millet masasının ortak mutabakatıyla belirlenecek bir ortak aday olacak ve millet masasındaki liderler son sözü söyleyecek. Bunun dışında yapılan bütün değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir"

CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmir'de gündemi değerlendirdi:

CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmir'de gündemi değerlendirdi:

CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmir'de gündemi değerlendirdi:

CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmir'de gündemi değerlendirdi:

CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmir'de gündemi değerlendirdi:

CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmir'de gündemi değerlendirdi:

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP

İzmir Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
13:11
İkindi
16:42
Akşam
19:26
Yatsı
20:44
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.