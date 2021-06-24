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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Niğde'de

24.06.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, YaşamHak Projesi ile şiddet mağduru kadınlar ve istismara uğramış çocukların yanlarında olduklarını kaydetti.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, YaşamHak Projesi ile şiddet mağduru kadınlar ve istismara uğramış çocukların yanlarında olduklarını kaydetti.
CHP Kadın Kollarınca, kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan 'YaşamHak' otobüsü, Niğde'ye geldi. Otobüsle kente gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile beraberindekiler, Altunhisar ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Daha sonra Bor ilçesinde kurulan Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni gezen Nazlıaka ve beraberindekiler, üretilen yöresel ürünleri inceledi.
Ziyaretlerin ardından gittiği CHP Niğde İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Aylin Nazlıaka, YaşamHak otobüsü ile şehir şehir, ev ev gezdiklerini belirterek, özellikle şiddet mağduru kadınlar ve istismara uğramış çocukların yanında olduklarını kaydetti. Nazlıaka, "Aynı zamanda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ile yaptığımız protokol çerçevesinde tüm günlerde psikolojik destek hizmeti sunuyoruz. Mağdur edilen kişilerin, 'yalnız değilsin, biz varız' diyerek duruşmalarda, karakollarda, hastanelerde, savcılıklarda yanlarında oluyoruz. Bu da yetmez, ayrıca onların barınma ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.
Nazlıaka, parti ziyaretinin ardından kültür merkezinde düzenlenen YaşamHak Projesi'nin tanıtım etkinliğine de katılarak, partiye yeni üye olanlara rozet taktı.

FOTOĞRAFLI

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Niğde'de

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Niğde'de

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Niğde'de

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Niğde'de

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Niğde'de

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Niğde'de

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Niğde'de

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Niğde'de

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Niğde'de

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Niğde'de

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka Niğde'de
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