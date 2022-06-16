CHP'li Erkek'ten, Çan Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama:

ÇANAKKALE (AA) - CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Seçilmiş bir belediye başkanı, bir yargı kararı olmadan görevden uzaklaştırılamaz." dedi.

Erkek, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Menderes Parkı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çan'ın seçilmiş belediye başkanı üzerinden yapılanlara anlam veremediklerini söyledi.

Bu konuyu yakından takip edeceklerini belirten Erkek, şöyle konuştu:

"Son dönemde adaletsizlikler o kadar büyüdü ki aslında bu son kararla Çan'ın seçilmiş Belediye Başkanı Bülent Öz'ü görevden uzaklaştırmadılar, Çan halkının, Çan seçmeninin iradesine büyük saygısızlık yaptılar. Daha Bülent Öz hakkında iddianame bile yok. Seçimle gelen seçimle gider. Anayasamız ne diyor; 'Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz'. Nokta. Aynen böyle yazıyor kelime kelime. Ortada daha iddianame yok, daha müfettiş raporu yok. Ayıptır günahtır. Seçilmiş bir belediye başkanı, bir yargı kararı olmadan görevden uzaklaştırılamaz. Olmaz. Yargılanır, hüküm giyer, başımızın üstüne. 'Acaba Çan'da iktidarı alabilir miyiz' diye düşünüyorlar. Alamazsınız kardeşim alamazsınız."

Hakkında "rüşvet" ve "irtikap" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla Çan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bülent Öz ise kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Seçildiği 2019'dan bu yana Çan halkının güvenini asla boşa çıkarmadığını dile getiren Öz, "Üstüne basa basa söylüyorum, hemen seçildikten sonra şunu da söylemiştim; aldığımız oyları haram etmeyeceğim dedim, haram etmedim." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.