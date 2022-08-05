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CHP'li Nazlıaka, Kırşehir'de kadınlarla bir araya geldi:

05.08.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıyla, projeleriyle, kurucu ve kurtarıcısından aldığı güçle bugün dimdik ayaktadır ve iktidar yürüyüşünü de sürdürmektedir"

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıyla, projeleriyle, kurucu ve kurtarıcısından aldığı güçle bugün dimdik ayaktadır ve iktidar yürüyüşünü de sürdürmektedir." dedi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen halk buluşmasında kadınlarla bir araya gelen Nazlıaka, CHP'nin Aile Destekleri Sigortası Projesi hakkında bilgi verdi.

Nazlıaka, iktidara geldiklerinde hemen İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacaklarını ve tüm maddelerini uygulayacaklarını söyledi.

Parti olarak 81 il ve 973 ilçede örgütlü olduklarını belirten Nazlıaka, "Her hafta salı akşamları video konferanslarla eğitimler düzenliyoruz. Her hafta sürekli kendimizi eğitiyoruz. Yetmez dedik, partimize sürekli yeni üyeler kattık. Son bir yılda 100 bin yeni kadın üye kattık. Kırşehir'deki sayımızı daha da inşallah artıracağız. Her geçen gün ailemizi büyüttük, güçlendirdik." diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıyla, projeleriyle, kurucu ve kurtarıcısından aldığı güçle bugün dimdik ayaktadır ve iktidar yürüyüşünü de sürdürmektedir." diyen Nazlıaka, kadınlardan talepte bulunarak "Seçime çok az zaman kaldı. Her an erken seçim olabilir. Olmadığı koşulda da zaten bir yıldan az zaman kaldı. Her gün akşam başınızı yastığa koyduğunuzda 'Ben bugün ülkemi karanlıktan aydınlığa taşımak için ne yaptım?' sorusunu sorun. O gün bu yönde bir şey yapmadıysanız da uykunuz kaçsın. Her günün hakkını vermemiz gereken dönemden geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Başkanı Baran Genç ve İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz Gökçınar'ın da konuşma yaptığı toplantıda, eczacı, taksi şoförü, çiftçi, esnaf ve mağaza çalışanı kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki düşüncelerini anlattı.

CHP'li Nazlıaka, Kırşehir'de kadınlarla bir araya geldi:

- "Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıyla, projeleriyle, kurucu ve kurtarıcısından aldığı güçle bugün dimdik ayaktadır ve iktidar yürüyüşünü de sürdürmektedir"

CHP'li Nazlıaka, Kırşehir'de kadınlarla bir araya geldi

CHP'li Nazlıaka, Kırşehir'de kadınlarla bir araya geldi

CHP'li Nazlıaka, Kırşehir'de kadınlarla bir araya geldi

CHP'li Nazlıaka, Kırşehir'de kadınlarla bir araya geldi

CHP'li Nazlıaka, Kırşehir'de kadınlarla bir araya geldi

CHP'li Nazlıaka, Kırşehir'de kadınlarla bir araya geldi

CHP'li Nazlıaka, Kırşehir'de kadınlarla bir araya geldi

CHP'li Nazlıaka, Kırşehir'de kadınlarla bir araya geldi

CHP'li Nazlıaka, Kırşehir'de kadınlarla bir araya geldi

CHP'li Nazlıaka, Kırşehir'de kadınlarla bir araya geldi

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