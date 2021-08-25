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Çiçek Taksi'nin Manolya'sı Tuna Arman'ın son hali şaşırttı! Değişimi konuşuluyor...

25.08.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran ve 1995 senesinde yayınlanan Çiçek Taksi dizisinde 'Manolya' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Tuna Arman'ın son hali şaşırttı. Sevilen isim Çiçek Taksi sonrası da pek çok dizide yer almış, 2017-2019 arasında Çocuklar Duymasın dizisinde rol almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Tuna Arman, son olarak yeni bir sinema filminde rol aldı. İşte sevilen ismin son halleri...

Çiçek Taksi dizisinde 'Manolya' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Tuna Arman'ın son hali izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Arman, Avrupa Yakası ve Çocuklar Duymasın gibi dizilerde de rol almıştı. 1980 yılından beri sektör içerisinde çeşitli işler yapan ismin son hali şaşırttı.

ÇİÇEK TAKSİ'NİN MANOLYASI'NIN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

1995-2003 seneleri arasında yayımlanan 367 bölümlük televizyon dizisi Çiçek Taksi'de Manolya karakterini canlandıran başarılı oyuncu Tuna Arman'ın son hali izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Başarılı isim, daha önce Avrupa Yakası, Tatlı Hayat, Çocuklar Duymasın, İki Yalancı, Aşk Yeniden gibi dizilerde de rol almıştı.
22 Mart 1969, İstanbul doğumlu Arman, 1980 senesinde AÇOK isimli grupta tiyatroya başlamıştı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oynayan Arman, 2011 senesinde engelli hayvanların varlığına dikkat çekmek amacıyla, radyo programcısı ve hayvan hakları aktivisti olan Tolga Öztorun ve fotoğrafçı Ateş Kantürk ile beraber "Farkında mısın?" projesini gerçekleştirmişti.
2017 ve 2019 yılları arasında Çocuklar Duymasın dizisinde de 'Özlem' karakterini canlandıran isim, Arman şimdilerde ailesiyle beraber bolca vakit geçiriyor.
Televizyon ekranlarından bir süredir uzakta olan başarılı oyuncu, 'Aylak Takımı' isimli sinema filminin de kadrosunda yer aldı.
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