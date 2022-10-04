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Çifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı

04.10.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hattat Ahmet Kutluhan'ın öğrencileriyle çıktığı yolculuğun ikinci durağı olan sergi, hüsnühat sanatında usta-çırak ilişkisinin örneklerini sunuyor

Erzurum'daki tarihi Çifte Minareli Medrese'de Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı.

Hattat Ahmet Kutluhan ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı serginin açılışına, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve Ahmet Kutluhan'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Kutluhan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin ilk durağının Üsküdar olduğunu söyledi.

Aynı sergiyi Erzurum'da da sergilemek için harekete geçtiklerini ifade eden Kutluhan, şunları kaydetti:

"Sergimizin adına 'Hatt-ı Müstakim' dedik. Bu manidar bir isim. Neden 'Hatt-ı Müstakim?' Müstakimi her gün namazlarda söylüyoruz. 'Allah bizi doğru yoldan ayırmasın' diyoruz. 'Hatt-ı Müstakim' de düz çizgi ve doğru yol anlamında bir kelime. Osmanlı lügatlarında vardır. Bizim bu sanattaki yolumuz, hocamız, üstadımız Hasan Çelebi'nin yoludur. O bize ecdadımızın hat sanatını çıkardığı seviyeyi aktararak, bildiği her şeyi öğreterek ileri ki nesillere ulaşmasını amaçlamıştır."

Kutluhan, ecdadın kendilerine bıraktığı bu mirası bozmadan, çizgisinden şaşırtmadan, yamultmadan, eğmeden ve bükmeden bir sonraki nesle aktarmanın gayreti içerisinde olduklarının altını çizerek, bazı sanatkarların dünyanın karmaşasından birtakım modern çalışmalara girebildiklerine işaret etti.

İsteyen sanatkarların modern çalışmaları deneyebileceğini ama kendilerinin bu yola başvurmayacağını vurgulayan Kutluhan, "Bizim yolumuz klasik. Klasik, her zaman klastır. Dolayısıyla gayretimiz, ecdadın emeğini zayi etmeme adına önce ecdadın yaptığını yapabilmek. Belki onların seviyesinde yapamayız ama en azından sonraki nesillere bu mirası devam ettirebilmek, aktarabilmektir." ifadelerini kullandı.

Kutluhan'ın öğrencileriyle çıktığı yolculuğun ikinci durağı olan sergi, hüsnühat sanatında usta-çırak ilişkisinin örneklerini sunuyor.

Toplamda 33 sanatçı tarafından oluşturulan 48 eserin yer aldığı sergi, 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Çifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı

- Hattat Ahmet Kutluhan'ın öğrencileriyle çıktığı yolculuğun ikinci durağı olan sergi, hüsnühat sanatında usta-çırak ilişkisinin örneklerini sunuyor

Çifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı

Çifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı

Çifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı

Çifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı

Çifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı

Çifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı

Çifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı

Çifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı

Çifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı

Çifte Minareli Medrese'de "Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi" açıldı

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