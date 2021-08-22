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Çikolata reklamıyla tanınmıştı! İşte Seksenler Begüm Öner'in zayıflamasının sırrı!

22.08.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından olan başarılı oyuncu Begüm Öner, TRT 1'de yayınlanan "Seksenler" dizisi ile ekranlarda yerini alıyor. Reha Özcan, İlker Ayrık gibi başarılı oyuncular ile birlikte çalışan Begüm Öner ilk olarak çikolata reklamı ile tanınmıştı. Öner, sevilen dizi "Seksenler"in yeni bölümleri için kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü!

TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan Seksenler dizisinde "Elvan" karakterine hayat veren Begüm Öner verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Başrollerinde Özlem Türkad, Reha Özcan, İlker Ayrık, Zeynep Demirel gibi başarılı isimlerin yer aldığı sevilen dizi Seksenler ile TRT 1 ekranlarında olan Begüm Öner iğne ipliğe döndü. İşte detaylar...

BEGÜM ÖNER NASIL ZAYIFLADI? İŞTE SIRRI...

Henüz 11 yaşında iken rol aldığı çikolata reklamı ile ekranlara gelen oyuncu Begüm Öner sonralarında kendini geliştirdi ve ekranların tanıdık simalarından biri haline geldi.
7 Mart 1989 Almanya'da doğumlu Öner oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde pastacı Sami Bey'in kızı Elvan karakterine hayat veren Öner, dizinin yeni bölümleri için 10 kilo verdi!
Sıkı bir diyet ile zayıflayan ünlü oyuncu adeta iğne ipliğe dönerek birçok izleyenin takdirini kazandı.
Instagram'da "bgmoner" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Begün Öner 2015'te rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile hayatını birleştirdi.
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Begüm Öner
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