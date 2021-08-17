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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari doğum pozlarını paylaşınca eleştirilmişti! İşte ünlüler ve çocukları...

17.08.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayşecan Tatari bir döneme damga vuran, 2002-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde "Duygu" karakterine hayat verdi. Evdeki Yabancı, Çocuklar Duymasın, Çocuklar Ne Olacak, Yılanların Öcü gibi projelerde yer alan Ayşecan Tatari geçtiğimiz yıl anne olmuştu. İşte ayrıntılar...

14 Mart 1989 İstanbul doğumlu Ayşecan Tatari, geçtiğimiz yıl kızı Müjgan'ı dünyaya getirmiş ve Instagram'da paylaştığı doğum pozu ile eleştirilerin hedefi olmuştu. Ayşecan Tatari, bir zamanlara damga vuran dizi Çocuklar Duymasın'da, Haluk ve Meltem'in kızı "Duygu" rolünü canlandırdı.

İŞTE ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI...

32 yaşındaki ünlü oyuncu Ayşecan Tatari geçtiğimiz yıl kızı Müjgan'ı kucağına almıştı.
Kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile 2017'de hayatını birleştiren Ayşecan Tatari, Instagram'dan doğum fotoğraflarını paylaşınca eleştirilerin hedefi olmuştu.
Eşi Ayşecan'ın doğum fotoğraflarına kötü yorum yapan farklı kullanıcılara ise Tepeli şu yanıtları vermişti: "Yorumunuzun kendisinden başka utanacak bir şey yok.” - “Doğal olan bir şey nasıl anormal olarak değerlendirilir, vallahi delireceğim.” - “Kötü niyetli insanlar ‘ne der, nasıl bakar’ gibi sebeplerle kendimize otosansür uygulamayalım.” - “Bunun gizlenmesi gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Anlaşılması gereken ‘Şunu niye paylaştın?’ sorusu. Bu, yaşam hürriyetine müdahaledir.”
Çocuklar Duymasın'ın "Duygu"su Ayşecan Tatati, Instagram'da "aysecantatari" kullanıcı adı ile kızı Müjgan ve eşi ile sık sık paylaşım yapıyor.

İŞTE ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI...

İŞTE ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI...
PINAR ALTUĞ/ SU ATACAN
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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Ayşecan Tatari
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