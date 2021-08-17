Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari doğum pozlarını paylaşınca eleştirilmişti! İşte ünlüler ve çocukları...

Eşi Ayşecan'ın doğum fotoğraflarına kötü yorum yapan farklı kullanıcılara ise Tepeli şu yanıtları vermişti: "Yorumunuzun kendisinden başka utanacak bir şey yok.” - “Doğal olan bir şey nasıl anormal olarak değerlendirilir, vallahi delireceğim.” - “Kötü niyetli insanlar ‘ne der, nasıl bakar’ gibi sebeplerle kendimize otosansür uygulamayalım.” - “Bunun gizlenmesi gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Anlaşılması gereken ‘Şunu niye paylaştın?’ sorusu. Bu, yaşam hürriyetine müdahaledir.”