Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari doğum pozlarını paylaşınca eleştirilmişti! İşte ünlüler ve çocukları...

14 Mart 1989 İstanbul doğumlu Ayşecan Tatari, geçtiğimiz yıl kızı Müjgan'ı dünyaya getirmiş ve Instagram'da paylaştığı doğum pozu ile eleştirilerin hedefi olmuştu. Ayşecan Tatari, bir zamanlara damga vuran dizi Çocuklar Duymasın'da, Haluk ve Meltem'in kızı "Duygu" rolünü canlandırdı.
İŞTE ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI...
32 yaşındaki ünlü oyuncu Ayşecan Tatari geçtiğimiz yıl kızı Müjgan'ı kucağına almıştı.
Kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile 2017'de hayatını birleştiren Ayşecan Tatari, Instagram'dan doğum fotoğraflarını paylaşınca eleştirilerin hedefi olmuştu.
Eşi Ayşecan'ın doğum fotoğraflarına kötü yorum yapan farklı kullanıcılara ise Tepeli şu yanıtları vermişti:
"Yorumunuzun kendisinden başka utanacak bir şey yok.”
- “Doğal olan bir şey nasıl anormal olarak değerlendirilir, vallahi delireceğim.”
- “Kötü niyetli insanlar ‘ne der, nasıl bakar’ gibi sebeplerle kendimize otosansür uygulamayalım.”
- “Bunun gizlenmesi gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Anlaşılması gereken ‘Şunu niye paylaştın?’ sorusu. Bu, yaşam hürriyetine müdahaledir.”
Çocuklar Duymasın'ın "Duygu"su Ayşecan Tatati, Instagram'da "aysecantatari" kullanıcı adı ile kızı Müjgan ve eşi ile sık sık paylaşım yapıyor.
İŞTE ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI...
PINAR ALTUĞ/ SU ATACAN
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