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Çocukların eğlenirken İngilizce öğreneceği projeye başvurular başladı

11.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABB ile SEYEV iş birliğinde hazırlanan "Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi" ile teşekkür ya da takdir belgesi alan 12-16 yaş aralığındaki 900 çocuk, 15 günlük yaz kampında bir yandan sportif aktivitelerle eğlenirken diğer yandan İngilizce öğrenecek

Başkentli çocukların yaz tatilinde hem eğlenirken hem de İngilizce öğreneceği "Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi" için ön başvurular alınmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirebilmelerine ilişkin projelere devam ediliyor.

Bu kapsamda, Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) ile iş birliği yapan belediye, "Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi"ni hayata geçirdi.

Projeyle, teşekkür ya da takdir belgesi alan 12-16 yaş aralığındaki çocuklar, 25 Temmuz-3 Eylül tarihlerinde üç grup halinde 15 günlük yaz kampında ağırlanacak.

"Hem tatil yapıyorum, hem dil ediniyorum" sloganıyla sosyal yardım alan ailelerin çocukları başta olmak üzere toplam 900 çocuk, bu kampta ücretsiz misafir edilecek.

Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğindeki kampta, bir yandan sportif aktivitelerle eğlenirken diğer yandan İngilizce öğrenecek.

- Ön başvurular başladı

Projenin ön başvuruları, "ankara.bel.tr" ya da "https://forms.ankara.bel.tr/ingilizcekampi" internet adreslerinden alınmaya başlandı.

Kesin kayıt işlemleri için aileler, 18-22 Temmuz tarihlerinde ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına istenilen evraklarla bizzat başvuracak.

Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde 7, 8, 9 ve 10'uncu sınıfa gidecek öğrencilerin (1 Ocak 2006-31 Aralık 2010 arası doğumlular) katılabileceği yaz kampıyla ilgili bilgiye "0 312 507 23 76" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

- "Harika bir kamp geçireceğiz"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, projeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim öncesi sözünü verdiğimiz 100 projemizden biri olan İngilizce Tatil Kampı için başvuruları almaya başladık. Sosyal yardım alan evlatlarımız öncelikli olmak üzere Ankara'mızın geleceği tüm çocuklarla harika bir kamp geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çocukların eğlenirken İngilizce öğreneceği projeye başvurular başladı

- ABB ile SEYEV iş birliğinde hazırlanan "Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi" ile teşekkür ya da takdir belgesi alan 12-16 yaş aralığındaki 900 çocuk, 15 günlük yaz kampında bir yandan sportif aktivitelerle eğlenirken diğer yandan İngilizce öğrenecek

Çocukların eğlenirken İngilizce öğreneceği projeye başvurular başladı

Çocukların eğlenirken İngilizce öğreneceği projeye başvurular başladı

Çocukların eğlenirken İngilizce öğreneceği projeye başvurular başladı

Çocukların eğlenirken İngilizce öğreneceği projeye başvurular başladı

Çocukların eğlenirken İngilizce öğreneceği projeye başvurular başladı

Çocukların eğlenirken İngilizce öğreneceği projeye başvurular başladı

Çocukların eğlenirken İngilizce öğreneceği projeye başvurular başladı

Çocukların eğlenirken İngilizce öğreneceği projeye başvurular başladı

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