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"Çok eşliyim" demişti! Paylaşımı olay oldu

04.10.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Galatasaray'ın 2019 yılında kadrosuna kattığı ancak beklentileri bir türlü karşılayamayarak kariyerini Club Brugge ve West Brom'da kiralık olarak sürdüren ve son olarak Karagümrük'e bedelsiz olarak gönderilen Senegalli golcü Mbaye Diagne, sosyal medyadan eşleriyle yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İşte detaylar...

Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Galatasaray'ın 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve Sarı-Kırmızılılar'daki performansıyla sürekli olarak eleştiri oklarının hedefi olan Senegalli golcü Mbaye Diange, Club Brugge ve West Brom'da kiralık olarak forma giymesinin ardından, bu sezon başında Karagümrük'e bedelsiz olarak gönderilmişti.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, saha dışındaki yaşantısıyla da gündem olmayı başarırken, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşuluyor.

"ÇOK EŞLİYİM"

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Daha önce bir Fransız dergisine verdiği röportajdaki sözleriyle gündeme gelen Diagne Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor. Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti. Kendisi, Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor. Bu, çok açık bir gerçek. Buna karşın Soumboulou veya başka birinden beni beklemesini istemedim. Zira beni kısıtlamalarını arzu etmem." sözlerini kullanmıştı.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

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Her fırsatta çok eşli olduğunu söyleyen Diagne sosyal medyadan eşleriyle birlikte bir paylaşımda bulunurken, paylaşımına "Eşlerimle çok mutluyum" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Diagne fotoğrafları...

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