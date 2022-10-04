"Çok eşliyim" demişti! Paylaşımı olay oldu

Galatasaray'ın 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve Sarı-Kırmızılılar'daki performansıyla sürekli olarak eleştiri oklarının hedefi olan Senegalli golcü Mbaye Diange, Club Brugge ve West Brom'da kiralık olarak forma giymesinin ardından, bu sezon başında Karagümrük'e bedelsiz olarak gönderilmişti.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, saha dışındaki yaşantısıyla da gündem olmayı başarırken, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşuluyor.

"ÇOK EŞLİYİM"

Daha önce bir Fransız dergisine verdiği röportajdaki sözleriyle gündeme gelen Diagne Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor. Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti. Kendisi, Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor. Bu, çok açık bir gerçek. Buna karşın Soumboulou veya başka birinden beni beklemesini istemedim. Zira beni kısıtlamalarını arzu etmem." sözlerini kullanmıştı.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Her fırsatta çok eşli olduğunu söyleyen Diagne sosyal medyadan eşleriyle birlikte bir paylaşımda bulunurken, paylaşımına "Eşlerimle çok mutluyum" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM...