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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Zeynep Koçak'ı görenler "Büşra Pekin ile ikiz olmuşsunuz" dedi! Değişimi yine gündemde

22.11.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Zeynep Koçak'ın son hali yeniden gündeme geldi. Son günlerde değişimiyle gündemde olan Büşra Pekin'in görenler Koçak'ın paylaşımlarının altına "Büşra ile ikiz olmuşsunuz" yorumları yaptı. İki oyuncuya da "Bambaşka olmuşsunuz" eleştirileri geldi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da bir dönem rol alan Zeynep Koçak son pozlarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde değişimiyle adından söz ettiren Büşra Pekin'i unutamayan sosyal medya kullanıcıları Zeynep Koçak'ın değişimini görünce kendini tutamadı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı.

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Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak'ı görenler oyunucuyu aynı şekilde estetikle değişen Büşra Pekin'e benzetti.

Bambaşka biri olmak için bakın kaç para ödemiş! Görenler "Bu kim?" dedi Bambaşka biri olmak için bakın kaç para ödemiş! Görenler "Bu kim?" dedi

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Zeynep Koçak'ın paylaşımlarının altına "Büşra ile ikiz olmuşsunuz", "İsimler aynı siz farklı", "Estetik dayanışması", "Bambaşka insanlar olmuşsunuz yazık" yorumları yaptı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin Zeynep Koçak

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