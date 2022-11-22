Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Zeynep Koçak'ı görenler "Büşra Pekin ile ikiz olmuşsunuz" dedi! Değişimi yine gündemde

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da bir dönem rol alan Zeynep Koçak son pozlarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde değişimiyle adından söz ettiren Büşra Pekin'i unutamayan sosyal medya kullanıcıları Zeynep Koçak'ın değişimini görünce kendini tutamadı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı.

Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak'ı görenler oyunucuyu aynı şekilde estetikle değişen Büşra Pekin'e benzetti.

Zeynep Koçak'ın paylaşımlarının altına "Büşra ile ikiz olmuşsunuz", "İsimler aynı siz farklı", "Estetik dayanışması", "Bambaşka insanlar olmuşsunuz yazık" yorumları yaptı.