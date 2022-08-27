Çok konuşulacak belge ortaya çıktı! Cengiz Ünder Galatasaray'ı 'kebapçı' yüzünden reddetti

Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, ligin ilk 3 haftasının sonunda 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken, 6 puan toplamış durumda. Sarı-Kırmızılılar ligin 4. haftasında son şampiyon Trabzonspor ile oynayacağı kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isterken, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MYNET - DIŞ HABERLER

CENGİZ ÜNDER...

Transferde de oldukça atak bir görüntü çizen Sarı-Kırmızılılar, şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens isimleri ile güçlendirirken, gündeme gelen isimlerden biri de Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder olmuştu.

TEPKİ GÖSTERDİ!

Geçtiğimiz günlerde oynanan Nantes karşılaşmasında 65. dakikada oyuna giren Ünder, teknik direktör Tudor'un kendisini 82. dakikada oyundan almasına oldukça tepki gösterirken, direkt soyunma odasına gitmiş ve bu hamlenin Cengiz Ünder için bardağı taşıran son damla olduğu belirtilirken takımdan kesin olarak ayrılacağı iddia edilmişti.

TUDOR İLE ANLAŞAMIYOR

Tudor ile yıldızı barışmayan Cengiz Ünder'in Türkiye'ye de dönme ihtimali bulunduğu belirtilirken, Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekibi Atalanta'nın peşinde olduğu bilinen Cengiz Ünder için Fransa'da çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

KEBAPÇI AÇACAK

Fransız basınından Transfer Chronicles’ın iddiasına göre Cengiz, Atalanta ve Galatasaray'dan gelen teklifi, Fransa’da açmayı planladığı kebap zinciri yüzünden reddetti. Haberde ayrıca Cengiz’in Ankara’dan alınmış bir izin belgesine de yer verildi.

ATALANTA'YI DA REDDETTİ

Öte yandan Marsilya'nın Atalanta'dan kadrosuna katmak istediği Ruslan Malinovskyi transferinde Cengiz'i takas seçeneği olarak kullank istediği ancak milli futbolcunun böyle bir takası reddettiği belirtilirken, Atalanta’ya futbolla ilgili motivasyonlar nedeniyle hayır demeyeceği, bu yüzden Türk oyuncunun farklı bir motivasyonun olduğu ve bu motivasyonunda kendini restoran işini geliştirmek olduğu belirtildi.