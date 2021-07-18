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Çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte Çökertme kebabı tarifi ve malzemeleri...

18.07.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde üçlü düellolar devam ederken, yarışmacılar bu defa çökertme kebabı için yarıştı. Yarışmacılar yemeğin yapımında zorluklar yaşarken, yarışma sonrası çökertme kebabının tarifi de merak konusu oldu. Peki Çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte Çökertme kebabı tarifi ve malzemeleri...

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde üçlü düellolar devam ediyor. Yüksek reytingleriyle bilinen yarışmada, yarışmacılar bu defa çökertme kebabının yapımı için mücadele etti. Yeni bölüm sonrası çökertme kebabının tarifi de merak edilmeye başlandı. Peki Çökertme kebabı nasıl yapılır?

Çökertme kebabı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bugün Çökertme kebabı için yarıştı. Üçlü düelloların devam ettiği yarışma sonrası izleyiciler Çökertme kebabı tarifini merak etmeye başladı.

Çökertme kebabı malzemeleri neler?

Çökertme kebabı malzemeleri neler?
Eti için malzemeler: 300 gram dana kontrfile 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1/2 çay kaşığı tuz 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber Et marinasyonu için malzemeler: 1 su bardağı soda 1 yemek kaşığı tereyağı(pişirmek için) 1 adet küçük boy kuru soğan 1 adet rendelenmiş soğan 1/2 çay bardağı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı karabiber 1/2 su bardağı süt
Kibrit patates için malzemeler: 2 adet orta boy patates 1,5 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için) Domates sosu için malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı pul biber 1 adet rendelenmiş domates Servisi için: 4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

Çökertme kebabı tarifi

Çökertme kebabı tarifi
Öncelikle patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin. Sonra nişastasının çıkması için tuzlu suda 10-15 dakika civarı bekletin. Sudan çıkardıktan sonra güzelce süzdükten sonra yağda kızartın ve servis tabağına alın. Yoğurdu su ile biraz seyreltin ve ardından içine sarımsakları ekleyin. İsterseniz 1 ya da 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyebilirsiniz.
Sonra sarımsaklı yoğurdu patateslerin üzerine gezdirin. İnceltilmiş ve bifteklik şekilde doğranmış eti yüksek ateşte 5 dakika civarı kızartın. Tavadan alınca ince şekilde doğrayın ve yeniden tavaya alıp kızgın yağda kavurun. Üzerine de bir miktar baharat ve tereyağı ilave edin. Kavrulunca da patates ve yoğurdun üzerine yerleştirin. Çökertme kebabınızı sıcak şekilde servis edebilirsiniz, afiyet olsun.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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