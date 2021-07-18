Çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte Çökertme kebabı tarifi ve malzemeleri...

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde üçlü düellolar devam ediyor. Yüksek reytingleriyle bilinen yarışmada, yarışmacılar bu defa çökertme kebabının yapımı için mücadele etti. Yeni bölüm sonrası çökertme kebabının tarifi de merak edilmeye başlandı. Peki Çökertme kebabı nasıl yapılır?

Çökertme kebabı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bugün Çökertme kebabı için yarıştı. Üçlü düelloların devam ettiği yarışma sonrası izleyiciler Çökertme kebabı tarifini merak etmeye başladı.

Çökertme kebabı malzemeleri neler? Eti için malzemeler: 300 gram dana kontrfile 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1/2 çay kaşığı tuz 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber Et marinasyonu için malzemeler: 1 su bardağı soda 1 yemek kaşığı tereyağı(pişirmek için) 1 adet küçük boy kuru soğan 1 adet rendelenmiş soğan 1/2 çay bardağı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı karabiber 1/2 su bardağı süt

Kibrit patates için malzemeler: 2 adet orta boy patates 1,5 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için) Domates sosu için malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı pul biber 1 adet rendelenmiş domates Servisi için: 4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

Çökertme kebabı tarifi Öncelikle patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin. Sonra nişastasının çıkması için tuzlu suda 10-15 dakika civarı bekletin. Sudan çıkardıktan sonra güzelce süzdükten sonra yağda kızartın ve servis tabağına alın. Yoğurdu su ile biraz seyreltin ve ardından içine sarımsakları ekleyin. İsterseniz 1 ya da 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyebilirsiniz.