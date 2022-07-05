ÇOMÜ'de yetiştirilen 300 yavru ıstakoz Dardanel iş birliğiyle denizle buluştu

ÇANAKKALE (AA) - Dardanel, sürdürülebilir balıkçılık ve denizlerde doğal yaşamın korunmasını amaçlayan çalışmaları kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) yerli ıstakoz popülasyonunu artırmak için başlattığı projeye destek oldu.

Dardanel ile ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, azalan balıkçılık kaynaklarına dikkati çekmek ve bu kaynakların aqua kültür yolu ile desteklenebileceğini vurgulamak üzere bir proje geliştirdi.

Proje kapsamında, "Avrupa ıstakozu" olarak bilinen ve Türkiye sularında da bulunan yerli ıstakoz türü "Homarus gammarus"un popülasyonunu artırmak için çalışma yürütüldü. İngiltere'de bu ıstakoz türünün yetiştiricilik yoluyla üretilip doğal ortamına bırakılarak doğadaki ıstakoz popülasyonunun sürdürülebilir şekilde desteklendiği başarılı bir model örnek alındı.

ÇOMÜ Dardanos yerleşkesindeki Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'ne ait Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Prof. Dr. Umur Önal öncülüğündeki ekip, özel havuzlarda larval aşamadan itibaren yüzlerce yavru ıstakoz yetiştirdi.

Denize bırakılabilecek boya ulaşan ıstakozların doğaya salınması amacıyla Çanakkale Boğazı'nda "İyilik yap denize at" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Istakozlar, Gelibolu’daki Dardanel Midye Çiftliği’nin altında Dardanel tarafından oluşturulan özel resiflere salındı. Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın katılımlarıyla gerçekleşen salım işlemiyle 300 yavru ıstakoz denizle buluştu.

- "Önümüzdeki süreçte çalışmalarımız devam edecek"

Niyaz Önen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dardanel olarak bir ilke daha imza attıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Şirket olarak ÇOMÜ ile önemli iş birliklerine imza attıklarını aktaran Önen, şöyle konuştu:

"Dardanel olarak sürdürülebilir balıkçılığı ve çevreye verilen önemi destekleyen bir firmayız. Bundan sonraki süreçte bu tür çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Çanakkale'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olarak bu kentin tarımına, sanayisine, deniz ürünlerine ve bunların dışında da sosyal hayatına da elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. Bu pilot bir çalışma. Türkiye'deki denizlerde yaşayan ve geçmişte Çanakkale Boğazı’nda bolca bulunan ıstakozların sayısını artırmayı amaçlayan ilk adım olma niteliği taşıyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla yavru ıstakozun denize salınması ve Dardanel Midye Çiftliği altında oluşturulacak yapay resiflerin katkısıyla ıstakozların doğada hayatta kalma oranlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Böylece ıstakozlar, Dardanel Midye Çiftliği’nin altında, Dardanel korumasında avcılık baskısına maruz kalmadan yaşamlarını sürdürebilecek."

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat da çalışmanın üniversite-sanayi iş birliğinde yapılan önemli bir proje olduğunu söyledi.

Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'nin bu anlamda çok başarılı çalışmalar yaptığını belirten Murat, projede emeği geçenlere teşekkür etti.