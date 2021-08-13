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Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

13.08.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Aziz Öcalan'ın (55) kullandığı 66 FK 871 plakalı otomobil ile Mustafa Ö'nün kullandığı 34 KZA 34 plakalı otomobil, Alaca-Tokat kara yolu Sancı köyü yakınlarında çarpıştı.

Sürücü Öcalan olay yerinde hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ile araçlardaki 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca ve Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki hastanelere nakledildi.

Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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