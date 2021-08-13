ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Aziz Öcalan'ın (55) kullandığı 66 FK 871 plakalı otomobil ile Mustafa Ö'nün kullandığı 34 KZA 34 plakalı otomobil, Alaca-Tokat kara yolu Sancı köyü yakınlarında çarpıştı.
Sürücü Öcalan olay yerinde hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ile araçlardaki 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca ve Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki hastanelere nakledildi.
Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı