Çorum'da freni patlayan vincin kaldırımda çarptığı iki yaya hayatını kaybetti

Kazada, vincin çarptığı yayalar Satı Kılıç (72) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın hayatını kaybetti.

Bu sırada kaldırımda yürüyen iki kadına çarpan vinç, ardından arıza yaptığı için yol kenarına park edilen 05 FA 685 plakalı otomobile çarptı.

- Kaza anı, KGYS kameralarına yansıdı

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