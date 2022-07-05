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Çorum'da otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

05.07.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Zeki Aksoy'un kullandığı 19 TZ 701 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu 20'nci kilometrede Ali Osman Ulusoy firmasına ait U.S. idaresindeki 38 YY 255 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, bir arsanın duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Halit Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz'ın cenazesi de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Çorum'da otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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