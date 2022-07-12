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Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

12.07.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlı hastanede tedavi altına alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da otomatik tüfekle polis otosuna ateş eden bir kişi, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi.

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde bir kişinin rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, olay yerine gelen polis otosuna pompalı tüfekle ateş etti.

Polis ekipleri de bunun üzerine zanlıya ateşle karşılık verdi.

Silahlı çatışmada yaralanan zanlı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatışmanın yaşandığı alan güvenlik şeridine alınırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

- Zanlı hastanede tedavi altına alındı

Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

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Çorum ECZANELER
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