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Çorum'da şiddetli yağış su baskını ve ekili arazilerde zarara neden oldu

22.06.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da şiddetli yağış su baskını ve ekili arazilerde zarara neden oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ekili araziler zarar gördü.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle Budaközü ve Gökyokuş derelerinin taşması sonucu ilçe merkezinde su baskınları meydana geldi.

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, DSİ 54. Şube Müdürü Murat Kabakçı ile su baskınlarının yaşandığı dere yataklarını inceledi.

Ocaklı, AA muhabirine, ilçe merkezine metrekareye saatte 48 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

İki saat süren yağış nedeniyle iki derenin taştığını belirten Ocaklı, "İlçemizde derelerin taşması sonucu bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Rögarlar sel sularını taşıyamadı. Belediye ekiplerimiz evlerde su tahliye işlemlerini sürdürüyor. Sel sularının getirdiği atıkları da temizliyoruz. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı." dedi.

Öte yandan ilçedeki ekili araziler de yoğun yağıştan etkilendi.

Yekbas köyü civarındaki arazilerde mahsulün sel sularından zarar gördüğü, hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

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Çorum'da şiddetli yağış su baskını ve ekili arazilerde zarara neden oldu

Çorum'da şiddetli yağış su baskını ve ekili arazilerde zarara neden oldu

Çorum'da şiddetli yağış su baskını ve ekili arazilerde zarara neden oldu

Çorum'da şiddetli yağış su baskını ve ekili arazilerde zarara neden oldu

Çorum'da şiddetli yağış su baskını ve ekili arazilerde zarara neden oldu

Çorum'da şiddetli yağış su baskını ve ekili arazilerde zarara neden oldu

Çorum'da şiddetli yağış su baskını ve ekili arazilerde zarara neden oldu

Çorum'da şiddetli yağış su baskını ve ekili arazilerde zarara neden oldu

Çorum'da şiddetli yağış su baskını ve ekili arazilerde zarara neden oldu

Çorum'da şiddetli yağış su baskını ve ekili arazilerde zarara neden oldu
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Çorum Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Salı

Büyük Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
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Osmancik
Hekimoğlu Eczanesi
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